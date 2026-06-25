Hasta el sábado, se realiza el ITF W15 Itaú Open Asunción 2026

El torneo reúne a destacadas jugadoras provenientes de América, Europa y Norteamérica, consolidando a Asunción como uno de los escenarios de referencia para el tenis profesional femenino de la región.

Participan tenistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Guatemala, Bahamas, Estados Unidos, Portugal, Gran Bretaña y Paraguay.

Entre las principales figuras confirmadas para el cuadro principal se destacan la chilena Antonia Vergara Rivera (WTA 385), máxima preclasificada del torneo; las argentinas Justina González Daniele y Luciana Moyano; la brasileña Ana Candiotto; la boliviana Noelia Zeballos; las colombianas Valentina Mediorreal, María Herazo y María Camila Torres Murcia, además de representantes de Ecuador, Portugal, Perú y Estados Unidos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la paraguaya Leyla Brítez, actual raqueta número uno del país, quien encabezará la representación nacional.

Junto a ella competirán las mejores tenistas paraguayas de la actualidad, muchas de ellas en busca de sumar sus primeros puntos profesionales y avanzar en el ranking mundial de la Women’s Tennis Association (WTA).

El ITF W15 Itaú Open otorgará puntos para los rankings de la WTA y de la ITF, constituyéndose en una plataforma fundamental para el crecimiento de las futuras figuras del tenis sudamericano. Aficionados, familias y amantes del deporte disfrutan de partidos de alto nivel y observar de cerca a jugadoras que buscan dar el salto hacia los grandes torneos del circuito profesional mundial.