Coca-Cola apoyó otra edición mundialista en Casa Albirroja

Cuando juega Paraguay, un país entero vuelve a encontrarse alrededor de una misma emoción y, en el camino hacia la FIFA World Cup 2026, Coca-Cola Paresa invitó a los hinchas a vivir esa pasión en Casa Albirroja Asunción. El espacio está preparado para acompañar los partidos de la Selección Paraguaya de Fútbol en la máxima cita mundialista.

La propuesta forma parte de la campaña nacional “Vuelve la Albirroja que sentimos”, una iniciativa que celebra el regreso de Paraguay a una Copa Mundial después de 16 años, poniendo en valor las emociones, los rituales y los encuentros que unen a millones de personas alrededor del fútbol.

“Queremos que los paraguayos vivan esta experiencia como lo que realmente representa: un momento histórico para el país. Coca-Cola acompaña desde hace décadas las emociones que despierta el fútbol y hoy queremos estar presentes en esos encuentros, abrazos y celebraciones que vuelven a reunirnos como hinchas y como país”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Además, como bebida de hidratación exclusiva de la Casa Albirroja Asunción, Coca-Cola acompañó a los hinchas con una serie de experiencias con distintas activaciones interactivas.

Igualmente, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Coca-Cola Paresa incorporó acciones de recuperación de materiales reciclables durante toda la jornada.