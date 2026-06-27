Geely Plaza abrió sus puertas con el lanzamiento del EX5 EM-i

Automotor, representante oficial de Geely en nuestro país, presentó oficialmente Geely Plaza, su nuevo showroom insignia para modelos de nuevas energías. Además, lanzó al mercado local el Geely EX5 EM-i, el primer modelo híbrido enchufable (PHEV) de la marca en el país.

El anuncio se realizó durante un evento exclusivo que reunió a clientes y prensa especializada.

Con esta apertura, Geely consolida su presencia en Paraguay, donde en pocos años construyó una red de sucursales en todo el país y una base creciente de clientes.

Por otro lado, el EX5 EM-i combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de hasta 259 caballos de fuerza.

En modo 100% eléctrico, el vehículo puede recorrer unos 100 kilómetros, suficiente para cubrir los trayectos diarios de la mayoría de las familias sin consumir combustible. Cuando el motor a combustión entra en acción, la autonomía total ronda los 1.000 kilómetros con un tanque y una carga completos.

El equipamiento interior incluye pantalla central de gran formato, tablero completamente digital, sistema de audio multiparlante, head-up display, techo panorámico y un paquete de asistencias de manejo que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y cámara envolvente de 360 grados.

Las pruebas de manejo ya están disponibles. De esta forma, los interesados pueden agendar una prueba de manejo del EX5 EM-i en Geely Plaza y en el resto de las sucursales de Geely en el país.