Empresariales
27 de junio de 2026 a la - 01:00

Geely Plaza abrió sus puertas con el lanzamiento del EX5 EM-i

El nuevo Geely híbrido enchufable EX5 EM-i.
El nuevo Geely híbrido enchufable EX5 EM-i.Pedro González

De la mano de Automotor, el nuevo showroom, Geely Plaza, y el primer híbrido enchufable de la marca, el EX5 EM-i, llegaron oficialmente a Paraguay.

Por ABC Color

Automotor, representante oficial de Geely en nuestro país, presentó oficialmente Geely Plaza, su nuevo showroom insignia para modelos de nuevas energías. Además, lanzó al mercado local el Geely EX5 EM-i, el primer modelo híbrido enchufable (PHEV) de la marca en el país.

El anuncio se realizó durante un evento exclusivo que reunió a clientes y prensa especializada.

Con esta apertura, Geely consolida su presencia en Paraguay, donde en pocos años construyó una red de sucursales en todo el país y una base creciente de clientes.

Por otro lado, el EX5 EM-i combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de hasta 259 caballos de fuerza.

En modo 100% eléctrico, el vehículo puede recorrer unos 100 kilómetros, suficiente para cubrir los trayectos diarios de la mayoría de las familias sin consumir combustible. Cuando el motor a combustión entra en acción, la autonomía total ronda los 1.000 kilómetros con un tanque y una carga completos.

El equipamiento interior incluye pantalla central de gran formato, tablero completamente digital, sistema de audio multiparlante, head-up display, techo panorámico y un paquete de asistencias de manejo que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y cámara envolvente de 360 grados.

Las pruebas de manejo ya están disponibles. De esta forma, los interesados pueden agendar una prueba de manejo del EX5 EM-i en Geely Plaza y en el resto de las sucursales de Geely en el país.