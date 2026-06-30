Cuatro Leones: Paraguay sumó premios en Cannes

De esta forma, Paraguay vuelve a casa con un León de Bronce en la categoría Direct, un León de Plata y uno de Bronce en la categoría Brand Experience and Activation; y un León de Bronce en Sustainable Development Goals.

Este evento es el encuentro global más prestigioso de la industria del marketing, la publicidad y la comunicación. Celebrado anualmente en Cannes (Francia), reúne a los líderes, marcas y agencias más influyentes del mundo para debatir el futuro de la innovación y premiar las ideas más disruptivas.

Allí estuvo Paraguay, representado por la agencia Oniria y su campaña Santa María Pueblo Hotel, desarrollada durante finales de 2025 e inicios de 2026. La premiación se realizó los días 24 y 25 de junio con presencia de directivos de la agencia: Camilo Guanes, Daniel Achaval, Manuel Rolón, Joaquín Guanes y Laura Washam.