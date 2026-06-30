Empresariales
30 de junio de 2026 a la - 01:00

Cuatro Leones: Paraguay sumó premios en Cannes

Directivos de Oniria recibieron los premios.
Directivos de Oniria recibieron los premios.Gentileza

Entre más de 20.000 piezas de 92 países, Santa María Pueblo Hotel, una idea de Paraguay, de la agencia Oniria, fue premiada con tres Leones en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

Por ABC Color

De esta forma, Paraguay vuelve a casa con un León de Bronce en la categoría Direct, un León de Plata y uno de Bronce en la categoría Brand Experience and Activation; y un León de Bronce en Sustainable Development Goals.

Este evento es el encuentro global más prestigioso de la industria del marketing, la publicidad y la comunicación. Celebrado anualmente en Cannes (Francia), reúne a los líderes, marcas y agencias más influyentes del mundo para debatir el futuro de la innovación y premiar las ideas más disruptivas.

Allí estuvo Paraguay, representado por la agencia Oniria y su campaña Santa María Pueblo Hotel, desarrollada durante finales de 2025 e inicios de 2026. La premiación se realizó los días 24 y 25 de junio con presencia de directivos de la agencia: Camilo Guanes, Daniel Achaval, Manuel Rolón, Joaquín Guanes y Laura Washam.