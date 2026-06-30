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30 de junio de 2026 a la - 01:00

KGM presentó la nueva Torres HEV, representada por Automotor

Automotor es el representante oficial de KGM en Paraguay.
Automotor es el representante oficial de KGM en Paraguay.SILVIO ROJAS

KGM, la marca coreana reconocida por sus SUVs robustas, confiables y versátiles, presentó la nueva Torres HEV durante un evento realizado en el showroom de KGM Automotor Plaza.

Por ABC Color

La nueva Torres HEV representa un importante paso en la estrategia de electrificación de KGM, combinando eficiencia energética, tecnología de última generación, seguridad y un diseño moderno con carácter aventurero.

Equipada con un sistema híbrido que integra un motor turboalimentado de 1.5 litros y un potente motor eléctrico, la Torres HEV ofrece una conducción dinámica, silenciosa y eficiente.

Su conjunto motriz desarrolla una potencia combinada que permite un excelente desempeño tanto en ciudad como en ruta, optimizando el consumo de combustible y reduciendo las emisiones.

Su diseño robusto e imponente se complementa con un amplio espacio interior, capacidad de baúl de 560 litros y equipamientos orientados al confort y la conectividad, entre los que destacan una pantalla multimedia de 12,5 pulgadas, panel digital de instrumentos, cargador inalámbrico, climatizador automático bi-zona, portón trasero inteligente y asientos eléctricos.

Además, cuenta con transmisión automática de 6 velocidades, tracción delantera y tres modos de conducción: Eco, Comfort y Sport, adaptándose a las necesidades de cada conductor.

En materia de seguridad, la Torres HEV incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción que incluye control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, control de descenso, advertencia de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, control crucero inteligente y hasta ocho airbags.