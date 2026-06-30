Palmaroga Hilton: estándares internacionales potencian el turismo

–¿Cómo se alinean los estándares globales de hospitalidad de Hilton con la identidad histórica y cultural paraguaya que preserva el Palmaroga Hotel?

–La fortaleza de nuestro modelo radica precisamente en esa combinación. Hilton aporta estándares internacionales de calidad, servicio, seguridad y experiencia del huésped, mientras que Palmaroga conserva la esencia de un edificio histórico emblemático de Asunción. Nuestro objetivo es que el visitante encuentre la confiabilidad de una marca global, pero al mismo tiempo viva una experiencia auténticamente paraguaya, reflejada en la arquitectura, la gastronomía, el arte local y la calidez humana que caracteriza a nuestro país.

–En el marco del Día de la Hotelería, ¿cuál considera que es el principal valor diferencial que aporta el sello Tapestry Collection al mercado turístico y de negocios en Asunción?

–Tapestry Collection se distingue por reunir hoteles con personalidad propia, profundamente conectados con su entorno y su historia. A diferencia de modelos más estandarizados, permite preservar la identidad única de cada propiedad sin renunciar a la fortaleza comercial, tecnológica y operativa de Hilton.

–¿Qué balance hace de la respuesta del huésped local e internacional hacia la propuesta de “hotel boutique de cadena” que representan en el país?

–La respuesta ha sido muy positiva. El huésped internacional valora la confianza que transmite una marca como Hilton, especialmente en mercados que aún están desarrollando su posicionamiento turístico. El huésped local aprecia el carácter único del hotel, su historia e integración con el patrimonio arquitectónico.

–Desde la perspectiva de Hilton, ¿cuáles son los mayores desafíos y oportunidades operativas que identifican actualmente para el sector hotelero en Paraguay?

–Entre los desafíos se destacan la necesidad de seguir fortaleciendo la capacitación profesional, la atracción de talento especializado y la consolidación de una mayor conectividad aérea internacional. Las oportunidades son muy significativas. Paraguay ofrece estabilidad económica, una ubicación estratégica y un creciente interés de inversionistas y viajeros. Además, existe un enorme potencial para posicionar a Asunción como un destino relevante para eventos corporativos, turismo de negocios y experiencias culturales.

–¿Qué estrategias específicas impulsa desde su gerencia general para garantizar que el talento local cumpla con las exigencias y la cultura de servicio global de la marca?

–Nuestra principal estrategia es la formación continua. Trabajamos en programas permanentes de capacitación alineados con los estándares de Hilton, complementados con procesos de mentoría, desarrollo de liderazgo y evaluación de desempeño. También fomentamos una cultura organizacional basada en la hospitalidad genuina, el trabajo en equipo y la mejora constante. Creemos firmemente que el talento paraguayo posee un enorme potencial y que, con las herramientas adecuadas, puede competir al más alto nivel de la industria hotelera internacional.