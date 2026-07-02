Abasto Este fue sede de la etapa 4 del Campeonato del Asfalto

Por contar con una ubicación estratégica, con amplios espacios para la concentración de atletas, estacionamiento, servicios para los participantes y acceso directo a la Ruta PY02, el Abasto Este fue elegido como el punto de partida y llegada de los corredores, quienes estuvieron desde tempranas horas en el predio. Esta propuesta permitió a los presentes desarrollar un circuito rápido, seguro y atractivo y generar un importante movimiento deportivo, comercial y turístico para la zona.

La organización estuvo a cargo de Sport Track – Eventos Deportivos, y contó con el apoyo del Abasto Este.

El evento generó un importante movimiento deportivo, comercial y turístico para la zona.

De acuerdo con los reportes de la organización, el campeonato registró la participación de atletas de Brasil, Argentina, Perú y Venezuela.

Por otro lado, el evento ofreció a los participantes las distancias de 10 y 15 kilómetros tanto para la categoría femenina como masculina. Asimismo, la competencia dividió a los participantes por edades y ranking por equipos (Teams).

“El evento se desarrolló de forma ordenada, segura y con una excelente respuesta de los corredores, consolidando a Abasto Este como una sede ideal para competencias de running de gran convocatoria”, expresó Samuel Benítez, organizador del evento.

El recorrido utilizó la Ruta PY02, con un circuito especialmente diseñado para disfrutar de una excelente experiencia deportiva, que contó con el acompañamiento de las instituciones competentes en materia de seguridad.