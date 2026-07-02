Cadam Motor Show 2026 será del 30 de julio al 9 de agosto

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la Cámara, Dr. Miguel Carrizosa, el vicepresidente, Dr. Víctor Servín, el gerente general, Econ. Diego Lovera y representantes de las empresas auspiciantes que acompañan esta edición.

Cadam Motor Show será del 30 de julio al 9 de agosto en Paseo La Galería, de 10:00 a 22:00.

La propuesta contempla más de 11.000 metros cuadrados de exposición, con lo mejor del mundo automotor en un solo lugar.

Se tendrá la participación de más de 40 marcas y 300 modelos de vehículos, entre camionetas, SUV, furgones de carga y pasajeros, entre otros.

En su 29ª edición, el evento se caracteriza por presentar lo último en tecnología e innovación automotriz.

Esta muestra, dirigida a las familias paraguayas, permite a los visitantes comparar opciones en un entorno seguro y climatizado.

Cadam Motor Show permite acceder a condiciones de financiamiento preferenciales, gracias a las alianzas con bancos, cooperativas y concesionarias participantes.

En la feria, se presentarán prestaciones por debajo del 10% en cómodas cuotas para acceder al 0 km soñado, con seguros preferenciales.

En Cadam Motor Show estarán presentes marcas con distintos modelos, como Audi, Bestune, BYD, Chery, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Foton, GAC Motor, GWM, Honda, iCAUR, JAC, Jeep, Jetour y Kia.

También anuncian a Leapmotor, Lexus, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Soueast, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen y Volvo. Auspician Seguridad Seguros, Petrobras, Lubrax, Banco Itaú y Banco Familiar, entre otros.