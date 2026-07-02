KFC celebra el Día Mundial del Pollo Frito con una promoción especial

La acción busca convertir una fecha especial para los amantes del pollo frito en una verdadera celebración de marca, invitando a los consumidores a compartir el sabor característico de KFC a través de una promoción ideal para grupos.

Con sus dos variedades más icónicas, Original y Crispy, la firma propone una experiencia pensada para quienes buscan disfrutar más sabor, más piezas y más momentos compartidos alrededor de la mesa.

“El Día Mundial del Pollo Frito es una fecha muy importante para KFC, porque nos permite celebrar junto a nuestros consumidores lo que más nos representa: el sabor único de nuestro pollo frito. Por eso, este año queremos que todos puedan vivirlo con una promoción especial para compartir”, destacaron desde la marca.

La promoción estará disponible el lunes 6 de julio en todos los locales de KFC Paraguay. El beneficio incluye 2x1 en buckets Original y Crispy, ambos de 8 piezas, a solo G. 90.000.

La propuesta es válida únicamente para consumo en el restaurante y retiro del local.

De esta manera, KFC reafirma su lugar como una de las marcas preferidas para celebrar el Día Mundial del Pollo Frito, acercando a sus clientes una promoción pensada para compartir y disfrutar una experiencia llena de sabor.