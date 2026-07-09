Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alerta a la ciudadanía sobre el ingreso de un nuevo sistema de tormentas que afectará gran parte del territorio nacional durante el próximo fin de semana.

Según el boletín especial actualizado, los fenómenos climáticos se desarrollarán desde la madrugada del viernes 10 hasta el sábado 11 de julio.

El reporte técnico detalla que se esperan lluvias con acumulados puntuales que oscilarán entre los 20 y 60 milímetros.

Además de las precipitaciones, el sistema vendrá acompañado de vientos cuyas ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, con probabilidades de superar esta velocidad de forma puntual en las áreas afectadas.

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Las zonas bajo alerta abarcan diversos departamentos, incluyendo Itapúa, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Amambay, Concepción, Presidente Hayes y Alto Paraguay.