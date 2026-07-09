Estadio de Olimpia: Estos son los terrenos que se busca anexar al predio actual

El camino hacia el nuevo estadio del Club Olimpia cobra una forma más definida.

Durante la reciente Asamblea, la dirigencia presentó un informe detallado que no solo expone la situación de los inmuebles necesarios para la obra, sino que también blanquea la hoja de ruta financiera de este ambicioso proyecto de infraestructura.

Para la concreción del estadio, el club ha trazado un plan de adquisición que contempla un total de 10.962 metros cuadrados.

De acuerdo con los datos presentados ante la masa societaria, el costo proyectado para hacerse con la totalidad de estos inmuebles asciende a una inversión aproximada de 16.185.000 dólares.

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Estado actual de los inmuebles

La radiografía exhibida durante la jornada demuestra un proceso de gestión segmentado, donde se combinan terrenos con trámites ya finalizados y otros sujetos a futuras instancias:

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1. Inmuebles en el Área Central y Colindancias

Esta zona comprende los terrenos principales que conforman el núcleo del desarrollo:

Inmueble lindante a la Fundación (602 m2): Ubicado estratégicamente junto a las instalaciones de la Fundación Fe y Alegría.

Fundación Fe y Alegría (1.166 m2): Propiedad institucional que forma parte integral del área de intervención.

Inmueble Familia Kham (860 m2): Terreno consolidado dentro del proyecto.

Inmueble Familia Acevedo (5.499 m2): Se constituye como la propiedad de mayor extensión dentro del conjunto.

<b>2. Inmuebles en Proceso de Negociación</b>

Actualmente, se mantienen gestiones activas para la adquisición de las siguientes propiedades, fundamentales para la continuidad del terreno:

Familia Bedoya (376 m2)

Familia Bernal (395 m2)

<b>3. Infraestructura de Apoyo y Servicios</b>

Para el cumplimiento de las normativas internacionales, se ha destinado un sector específico para la infraestructura necesaria:

Zona de Estacionamiento (Requerimiento FIFA): Situados en la parte posterior del predio, colindantes con la zona del polideportivo, se encuentran dos lotes de 592 m2 y 603 m2.

4. Lote Estratégico de Esquina