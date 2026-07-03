Empresariales
03 de julio de 2026 a la - 15:50

Cellshop presenta la edición 7.7 de “Fechas Dobles” con promociones exclusivas y envíos gratis

Cellshop ofrece descuentos imperdibles en la edición 7.7.
Cellshop ofrece descuentos imperdibles en la edición 7.7.Gentileza

Días dobles, ventajas dobles regresan este 07/07 con una propuesta diseñada para quienes quieren sacar el máximo provecho de promociones especiales sin salir de casa. Cellshop lanza su edición 7.7, una fecha cargada de beneficios pensados especialmente para las compras en línea.

Por ABC Color

Durante 24 h de ofertas continuas, los clientes de Cellshop tendrán acceso a descuentos imperdibles en una amplia selección de categorías, exclusivo para compras online a través del sitio web www.cellshop.com.py.

Sumado a las promociones del día, la edición incluye envíos gratis, lo que permite que compradores de todo el país puedan aprovechar los beneficios sin preocuparse por costos adicionales en la entrega.

Con cada nueva edición, Días dobles, ventajas dobles consolida su lugar como una de las fechas más esperadas por los clientes, posicionándose como una oportunidad clave para acceder a ventajas exclusivas dentro del e-commerce de Cellshop.

Este 07/07, la propuesta es clara: 24h de ofertas con descuentos reales, envíos gratis y beneficios exclusivos para compras online. Una fecha especial para comprar mejor, desde donde estés.