Cellshop presenta la edición 7.7 de “Fechas Dobles” con promociones exclusivas y envíos gratis

Durante 24 h de ofertas continuas, los clientes de Cellshop tendrán acceso a descuentos imperdibles en una amplia selección de categorías, exclusivo para compras online a través del sitio web www.cellshop.com.py.

Sumado a las promociones del día, la edición incluye envíos gratis, lo que permite que compradores de todo el país puedan aprovechar los beneficios sin preocuparse por costos adicionales en la entrega.

Con cada nueva edición, Días dobles, ventajas dobles consolida su lugar como una de las fechas más esperadas por los clientes, posicionándose como una oportunidad clave para acceder a ventajas exclusivas dentro del e-commerce de Cellshop.

Este 07/07, la propuesta es clara: 24h de ofertas con descuentos reales, envíos gratis y beneficios exclusivos para compras online. Una fecha especial para comprar mejor, desde donde estés.