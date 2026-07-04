Firme compromiso con cada uno de los socios

“Hoy celebramos no solo el nacimiento de un modelo económico, sino la materialización de un sueño compartido: el progreso basado en la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo conjunto.

Desde nuestros inicios en Copacons, hemos asumido el firme compromiso de ser mucho más que una entidad de servicios financieros o sociales.

Nos hemos consolidado como una verdadera familia donde cada miembro es protagonista de su propio destino.

Creemos firmemente que el cooperativismo radica en el respeto y en la empatía hacia el socio.

Aquí, ustedes no son simplemente clientes; son los verdaderos dueños de esta institución.

Al mirar el camino recorrido, nos llena de satisfacción saber que hemos superado grandes desafíos históricos manteniéndonos fieles a nuestros principios.

La transparencia, la eficiencia y la sana administración nos han permitido crecer de manera sostenida, brindando siempre respuestas concretas, beneficios tangibles y seguridad a nuestras familias.

Cada proyecto que concretamos es el resultado de la confianza que depositan en nosotros día a día.

El mundo actual nos exige seguir evolucionando, adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder nuestra esencia.

En este día, renovamos nuestro juramento de seguir defendiendo sus intereses, apoyando el emprendedurismo, fomentando la educación y brindando un soporte solidario en cada etapa de sus vidas”, finaliza.