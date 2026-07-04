Empresariales
04 de julio de 2026 a la - 01:00

Firme compromiso con cada uno de los socios

Ing. Gustavo Samaniego, presidente del Consejo de Administración de Copacons.
Ing. Gustavo Samaniego, presidente del Consejo de Administración de Copacons.GENTILEZA

“En una fecha tan significativa como el Día del Cooperativismo, me dirijo a cada uno de ustedes con un profundo sentimiento de orgullo y gratitud”, refiere el Ing. Gustavo Samaniego, presidente del Consejo de Administración de Copacons.

Por ABC Color

“Hoy celebramos no solo el nacimiento de un modelo económico, sino la materialización de un sueño compartido: el progreso basado en la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo conjunto.

Desde nuestros inicios en Copacons, hemos asumido el firme compromiso de ser mucho más que una entidad de servicios financieros o sociales.

Nos hemos consolidado como una verdadera familia donde cada miembro es protagonista de su propio destino.

Creemos firmemente que el cooperativismo radica en el respeto y en la empatía hacia el socio.

Aquí, ustedes no son simplemente clientes; son los verdaderos dueños de esta institución.

Al mirar el camino recorrido, nos llena de satisfacción saber que hemos superado grandes desafíos históricos manteniéndonos fieles a nuestros principios.

La transparencia, la eficiencia y la sana administración nos han permitido crecer de manera sostenida, brindando siempre respuestas concretas, beneficios tangibles y seguridad a nuestras familias.

Cada proyecto que concretamos es el resultado de la confianza que depositan en nosotros día a día.

El mundo actual nos exige seguir evolucionando, adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder nuestra esencia.

En este día, renovamos nuestro juramento de seguir defendiendo sus intereses, apoyando el emprendedurismo, fomentando la educación y brindando un soporte solidario en cada etapa de sus vidas”, finaliza.