Nueva experiencia digital

En un contexto donde las personas demandan soluciones ágiles y disponibles en todo momento, la cooperativa viene consolidando una estrategia de transformación digital que combina infraestructura física, canales digitales y nuevos modelos de atención para responder a las nuevas formas en que los socios se relacionan con los servicios financieros.

Uno de los principales hitos de este proceso es la expansión de los espacios de Autogestión 24/7, concebidos para que los socios puedan realizar operaciones esenciales sin depender de los horarios tradicionales de atención.

A través de terminales de autoservicio es posible efectuar depósitos, extracciones, pagos y otras gestiones, complementando la atención personalizada que brindan las agencias.

El modelo comenzó con Memi Express, en Itauguá, y posteriormente se extendió a nuevas sedes como Ñemby y Capiatá.

A esta evolución se suma la nueva versión de la App Medalla Milagrosa 24h, desarrollada bajo criterios de experiencia de usuario, simplicidad y seguridad.

La aplicación permite administrar cuentas, realizar transferencias, efectuar pagos y acceder a diversos servicios desde el teléfono móvil, ofreciendo una experiencia más rápida, práctica y eficiente para los socios.

Como parte de esta estrategia de crecimiento, la Cooperativa Medalla Milagrosa se prepara para dar un nuevo paso con la próxima habilitación de un Centro de Atención al Socio en Obligado, departamento de Itapúa.

La nueva sede ampliará la presencia institucional en una de las zonas con mayor dinamismo económico del país.

El nuevo centro incorporará el modelo de atención que la cooperativa viene desarrollando en sus recientes aperturas, integrando atención personalizada, espacios de Autogestión 24/7 y canales digitales.

Con esta expansión, la institución consolida un modelo que combina presencia territorial, atención cercana y herramientas digitales para responder a las nuevas necesidades de los socios.

La innovación también acompaña el desarrollo económico de las comunidades.

En los últimos años, la Cooperativa Medalla Milagrosa ha fortalecido su participación en programas impulsados junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Viceministerio de Mipymes y la Misión Técnica de la Embajada de Taiwán (ICDF), promoviendo el acceso al financiamiento, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de pequeños negocios.

Asimismo, mantiene una presencia activa en espacios estratégicos, como Agrodinámica, acercando soluciones financieras, asesoramiento especializado y nuevas oportunidades de crecimiento para productores, emprendedores y mipymes

La estrategia institucional también incorpora una oferta permanente de cursos, talleres y actividades de capacitación dirigidas a socios y comunidades.

La propuesta busca fortalecer la educación financiera, promover el uso de herramientas tecnológicas y generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y económico.