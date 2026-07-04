Respaldo de una cooperativa

En el Día Internacional de las Cooperativas, Coomecipar celebra ese principio que dio origen a la institución y que, más de cinco décadas después, sigue guiando cada acción.

Hoy, ese compromiso se refleja en una comunidad integrada por 104.732 socios activos, que construyen juntos un modelo basado en la confianza, la solidaridad y el desarrollo compartido.

La confianza depositada por los socios también se evidencia en el crecimiento sostenido del ahorro.

Actualmente, 104.505 socios eligen resguardar su futuro en Coomecipar, conformando una cartera de ahorros que alcanzó los G. 3,21 billones en 2025.

Al mismo tiempo, 48.131 socios impulsaron sus proyectos personales, familiares o profesionales mediante las distintas líneas de financiamiento de la Cooperativa, que desembolsó más de G. 1,67 billones durante el último año.

Este crecimiento también ha ido acompañado de una evolución permanente en la forma de brindar servicios.

Con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y autonomía, Coomecipar fortaleció su ecosistema digital, que hoy cuenta con 55.444 socios que realizan sus operaciones de manera habitual a través de la App Coomecipar y Serviweb.

La incorporación de nuevas funcionalidades, sumada a la mejora continua de estos canales, permite realizar gestiones de forma ágil y segura, sin dejar de lado el acompañamiento personalizado que caracteriza a la institución.

La tecnología amplía las posibilidades de atención, pero el trato humano continúa siendo un pilar fundamental de la experiencia del socio.

Este desarrollo es posible gracias a una gestión financiera sólida y responsable, que brinda el respaldo necesario para acompañar los proyectos de la membresía con seguridad y confianza.

Coomecipar alcanzó un Activo Total de G. 4,61 billones, equivalente a más de US$ 758 millones al tipo de cambio vigente, consolidándose entre las instituciones cooperativas más sólidas del país.

A este desempeño se suma la calificación de riesgo pyAA con tendencia Estable, otorgada por Solventa & Riskmétrica en 2026, que certifica una alta capacidad para cumplir con sus compromisos y refleja la fortaleza financiera, la gestión prudente y la estabilidad de la cooperativa.

Más que ofrecer productos y servicios, Coomecipar acompaña los proyectos de vida de sus socios con un modelo que combina solidez financiera, innovación tecnológica y compromiso social.

Ese equilibrio ha permitido construir una institución preparada para responder a los desafíos del presente, sin perder de vista los principios cooperativos que le dieron origen.