Empresariales
06 de julio de 2026 a la - 18:31

Watt’s Selección expande su línea: El jugo 100% fruta ahora llega en formato 200 ml

Watt's Selección llega con una nueva presentación de 200 ml.
Watt's Selección llega con una nueva presentación de 200 ml.Vare'a Jefe

Tras el exitoso lanzamiento de su versión familiar, Watt’s continúa innovando. Por este motivo, presentó oficialmente la extensión de su línea 100% fruta: Watt’s Selección en formato de 200 mililitros.

Por ABC Color

Este nuevo calibre de Watt’s mantiene la misma esencia que conquistó a los consumidores. Un jugo elaborado 100% con naranjas seleccionadas, sin azúcar añadida ni conservantes, pero ahora en un envase individual, ideal para consumir en cualquier momento y lugar.

Con su sabor intenso y pulpa perceptible, este formato nace con el propósito de invitar a más personas a descubrir una experiencia auténtica y natural, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes desean probar el producto por primera vez o sumarlo a su rutina diaria.

“Este formato individual no solo responde a la tendencia del consumo al paso, sino que es una invitación abierta a que la gente pruebe y experimente la calidad de un jugo 100% fruta. Buscamos que disfrutar de algo natural, rico y transparente sea cada vez más fácil y accesible para todos”, señaló María Paz Battilana, jefa de marca de Watt’s en Paraguay.

Para asegurar esa dulzura natural y frescura intensa que caracteriza a la línea, cada envase de 200 ml está elaborado a base de dos naranjas enteras, manteniendo la misma proporción y pureza de las 12 naranjas que componen el formato de un litro.

Esta nueva presentación de 200 ml llega con un precio sugerido de G. 5.000, y ya se puede encontrar en los principales supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país.

Con este lanzamiento, Watt’s reafirma su compromiso con la innovación constante, demostrando que lo saludable también puede ser práctico, accesible y sobre todo natural.