Watt’s Selección expande su línea: El jugo 100% fruta ahora llega en formato 200 ml

Este nuevo calibre de Watt’s mantiene la misma esencia que conquistó a los consumidores. Un jugo elaborado 100% con naranjas seleccionadas, sin azúcar añadida ni conservantes, pero ahora en un envase individual, ideal para consumir en cualquier momento y lugar.

Con su sabor intenso y pulpa perceptible, este formato nace con el propósito de invitar a más personas a descubrir una experiencia auténtica y natural, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes desean probar el producto por primera vez o sumarlo a su rutina diaria.

“Este formato individual no solo responde a la tendencia del consumo al paso, sino que es una invitación abierta a que la gente pruebe y experimente la calidad de un jugo 100% fruta. Buscamos que disfrutar de algo natural, rico y transparente sea cada vez más fácil y accesible para todos”, señaló María Paz Battilana, jefa de marca de Watt’s en Paraguay.

Para asegurar esa dulzura natural y frescura intensa que caracteriza a la línea, cada envase de 200 ml está elaborado a base de dos naranjas enteras, manteniendo la misma proporción y pureza de las 12 naranjas que componen el formato de un litro.

Esta nueva presentación de 200 ml llega con un precio sugerido de G. 5.000, y ya se puede encontrar en los principales supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país.

Con este lanzamiento, Watt’s reafirma su compromiso con la innovación constante, demostrando que lo saludable también puede ser práctico, accesible y sobre todo natural.