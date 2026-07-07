Bancop acompañará la V Feria Hogar, a realizarse en octubre

Del 9 al 11 de octubre, se hará la V edición de Feria Hogar, consolidándose firmemente como la contrapropuesta integral a las exposiciones del sector primario.

Mientras la región destaca por su potencial agroganadero, Feria Hogar se presenta como la vidriera perfecta para exhibir y adquirir productos pensados exclusivamente para el bienestar, el confort y la vida diaria de todas las familias paraguayas.

Bancop acompaña con beneficios exclusivos, la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital al instante con mínimos requisitos y así aprovechar cada día del evento para realizar las compras de cualquier comercio/stand, con financiación sin intereses y ventajas de descuento.

Para celebrar estos cinco años a lo grande, la organización desplegará una imponente infraestructura comercial que reunirá a unos 80 expositores en total, distribuidos estratégicamente para asegurar la mejor experiencia tanto para las marcas aliadas como para las 8.000 a 10.000 personas que se proyecta recibir a lo largo del fin de semana.

El predio de Pioneros del Chaco se transformará para albergar sectores techados y al aire libre, diseñados bajo los más altos estándares de organización.

La feria tendrá dos pabellones comerciales, dos pabellones gastronómicos y un amplio sector exterior.

El imponente marco de negocios se fusionará con una cartelera recreativa y cultural de primer nivel.

Se tendrá la noche de Schlager desde Alemania (Schlagerfest), los clásicos de siempre con The Classics y diversión en las alturas y tecnología infantil.

Más detalles en www.feriahogar.compy y en Instagram y Facebook, como @feriahogarpy.