Éxito Súper Mayorista inauguró nueva tienda en el este del país

La capital de Alto Paraná dio la bienvenida a un nuevo referente en el sector de compras con la habilitación oficial de Éxito Súper Mayorista. El imponente y moderno establecimiento está ubicado estratégicamente en la avenida Monseñor Rodríguez, a la altura del kilómetro 5, y su horario de atención será de 6:00 a 22:00.

Diseñado para brindar una experiencia de compra ágil y confortable, el local está equipado con tecnología de última generación en todos sus sectores y cuenta con un amplio estacionamiento propio totalmente techado, garantizando mayor comodidad y seguridad para todos sus visitantes desde el primer momento.

Éxito Súper Mayorista nace con el objetivo de convertirse en la solución integral tanto para el abastecimiento del hogar como para comercios y revendedores. Los clientes encontrarán un surtido imbatible que combina variedad y calidad en múltiples categorías.

Para celebrar el inicio de sus actividades, Éxito Súper Mayorista ofrece descuentos de hasta el 50% en todos los sectores del salón de ventas, una oportunidad imperdible para maximizar el presupuesto, sin límite de compra por cantidad de productos.

Con el concepto de surtido integral, la propuesta es ofrecer más ahorro, mayor variedad y excelente calidad en un solo lugar.

Ahmad Rahal, uno de los directivos de Éxito Súper Mayorista, destacó que apostaron por Ciudad del Este por ser el corazón económico del país. Señaló que en todos los sectores, como bazar, electrodomésticos, carnicería, bebidas y panificados, ofrecen precios muy competitivos.