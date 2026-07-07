KFC Paraguay proyecta la apertura de su local número 13 y el primero con Auto Rápido en el país

Este nuevo concepto de KFC busca ofrecer una experiencia más ágil, práctica y conveniente para los consumidores, respondiendo a las nuevas tendencias de consumo y a la necesidad de brindar mayor accesibilidad a los clientes.
Como parte del proceso de desarrollo del proyecto, Salvador Mendelzon y Carlos Jorge Bidermann firmaron el contrato correspondiente, dando inicio a una nueva etapa de crecimiento para la marca en Paraguay.
La apertura del nuevo local está proyectada para finales de año y refuerza el compromiso de KFC de seguir acercando su propuesta gastronómica a más zonas del país, con una experiencia de servicio cada vez más completa y eficiente.