Empresariales
07 de julio de 2026 a la - 14:36

KFC Paraguay proyecta la apertura de su local número 13 y el primero con Auto Rápido en el país

Salvador Mendelzon y Carlos Jorge Biedermann firman acuerdo para la apertura del local número 13 de KFC.
Salvador Mendelzon y Carlos Jorge Biedermann firman contrato para la apertura del local número 13 de KFC.

KFC Paraguay continúa con su plan de expansión y proyecta la apertura de su local número 13 en el país para finales de este año. El nuevo restaurante estará ubicado en la Avenida Cacique Lambaré y marcará un hito importante para la marca, ya que será el primer local de KFC en Paraguay en contar con el formato de Auto Rápido.

Por ABC Color

Este nuevo concepto de KFC busca ofrecer una experiencia más ágil, práctica y conveniente para los consumidores, respondiendo a las nuevas tendencias de consumo y a la necesidad de brindar mayor accesibilidad a los clientes.

Como parte del proceso de desarrollo del proyecto, Salvador Mendelzon y Carlos Jorge Bidermann firmaron el contrato correspondiente, dando inicio a una nueva etapa de crecimiento para la marca en Paraguay.

La apertura del nuevo local está proyectada para finales de año y refuerza el compromiso de KFC de seguir acercando su propuesta gastronómica a más zonas del país, con una experiencia de servicio cada vez más completa y eficiente.