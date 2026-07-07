Liderazgo con impacto global, un MBA verdaderamente internacional

El programa se distingue por ofrecer una doble titulación internacional, única en Paraguay, respaldada por una institución con sede en Miami, además de mentorías con CEOs y empresarios de trayectoria, una experiencia académica internacional mediante el SIU Experience y un entorno que promueve el networking entre profesionales de distintos sectores.

Para quienes ya ocupan posiciones de liderazgo, el principal diferencial radica en la posibilidad de aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos al entorno laboral.

Así lo destaca Angélica Florentín, alumna del MBA Dual de USIL, quien encontró en el programa una oportunidad para potenciar su desarrollo profesional más allá de los contenidos tradicionales.

“Elegí el MBA Dual de USIL porque buscaba algo que fuera más allá de la teoría”, afirma.

Explica que, debido a sus responsabilidades en la gestión de una operación logística altamente dinámica, necesitaba una propuesta que le permitiera complementar su experiencia con herramientas modernas, una visión estratégica y una perspectiva internacional.

“La propuesta Dual fue determinante porque conecta el aprendizaje académico con situaciones empresariales reales”, sostiene.

A su criterio, la verdadera utilidad de un MBA reside en la capacidad de trasladar los conocimientos al ámbito empresarial, revisar los procesos existentes e impulsar mejoras que generen resultados concretos.

“Sentí que USIL ofrecía justamente ese desafío: no solo seguir formándome, sino evolucionar como líder”, expresa.

El impacto del programa también se refleja en la evolución de su estilo de liderazgo.

Florentín reconoce que antes privilegiaba la rapidez en la ejecución debido al ritmo operativo de su trabajo, mientras que hoy incorpora un análisis más profundo antes de decidir.

“El MBA me ayudó a detenerme en el análisis, a mirar una situación desde distintas perspectivas y a comprender mejor el impacto que una decisión puede tener en toda la organización”, señala.

Esa nueva mirada le permitió distinguir con mayor claridad las prioridades estratégicas de las urgencias cotidianas, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y evaluar críticamente los procesos antes de actuar.

Más info en https://www.usil.edu.py/maestria-dual/.

El MBA Dual de USIL busca formar líderes preparados para afrontar los desafíos de un entorno empresarial cada vez más competitivo, dinámico y global.