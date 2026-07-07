Pepe Chugon celebró el triunfo de la Albirroja con peregrinación

La caminata estuvo marcada por la alegría, la unión y la esperanza, agradeciendo el triunfo conseguido por la Albirroja.

Durante la peregrinación, los participantes elevaron una oración especial por la Albirroja, que escribió una página memorable en su camino mundialista.

Fiel seguir albirrojo

Como sponsor oficial de la Albirroja, Pechugon reafirma su compromiso de acompañar a la Selección Paraguaya de Fútbol dentro y fuera de la cancha, promoviendo valores y el orgullo de ser paraguayos.

Con iniciativas como esta, Pechugon continúa fortaleciendo el vínculo con la afición paraguaya, acompañando cada paso de la Albirroja y celebrando junto a millones de compatriotas la pasión que une a todo el país.

Con más de seis décadas de trayectoria, Pechugon se ha consolidado como una de las marcas más emblemáticas de la industria avícola paraguaya.

Perteneciente al Grupo Avícola La Blanca, la empresa ha construido una sólida reputación basada en la calidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo del país.

A lo largo de los años, ha ampliado su portafolio de productos y fortalecido su presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional, convirtiéndose en un referente del sector alimenticio. Su estrecha vinculación con el deporte y la Selección Paraguaya de Fútbol refleja una filosofía orientada a promover la unión, el esfuerzo y el orgullo de representar a nuestro país en todas partes.