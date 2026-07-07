San Juan del Villamorra volvió a reunir a miles de personas

Realizado en el estacionamiento del centro comercial, el encuentro ofreció juegos clásicos, como la paila jeheréi y la carrera vosa, además de un innovador Judas kái sin fuego, del cual se pudo participar de manera segura colocando los nombres en unas simbólicas calcomanías en forma de flama.

La programación artística incluyó presentaciones de Talento de Barrio, Indio Rubio, José Viera y grupos de danza folclórica.

Por su parte, Laura Amarilla, gerente de Marketing y Comercial de Villamorra Shopping, destacó que el desafío fue mantener viva la esencia del evento incorporando nuevas experiencias.

“El San Juan del Villamorra ya forma parte de las tradiciones que la gente espera cada año. Buscamos innovar sin perder nuestra identidad”, expresó.

Otro de los aspectos destacados fue la propuesta gastronómica, que además de las tradicionales comidas típicas incluyó platos venezolanos elaborados por emprendedores de esa comunidad, promoviendo la diversidad cultural y nuevas oportunidades de desarrollo.

Igualmente, el evento contó con sorpresas especialmente preparadas para que niños, jóvenes y adultos disfruten de una noche única de mucha diversión.

Con esta nueva edición, el Villamorra Shopping reafirma su compromiso de ofrecer espacios de encuentro que preservan las tradiciones paraguayas y fortalecen los vínculos con la comunidad a través de experiencias pensadas para todas las generaciones.