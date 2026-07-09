delSol Shopping sorteó un SUV Mercedes-Benz 0 km

La promoción estuvo vigente desde el 24 de abril hasta el 4 de julio de 2026, invitando a los clientes a participar por un espectacular Mercedes-Benz GLA 200 D 0 km.

La mecánica fue sencilla: por cada G. 150.000 en compras, los clientes obtenían un cupón digital al registrar sus facturas en la aplicación delSol. Además, quienes realizaban sus compras con la Tarjeta de Crédito delSol Atlas recibían el doble de cupones.

El esperado sorteo se llevó a cabo el 4 de julio de 2026 en delSol Arena, con la conducción de Carolina Lenguaza y Chiche Corte, en una jornada que reunió a clientes y visitantes para celebrar el cierre de la campaña.

El gran ganador fue Ignacio Cubilla, quien recibió el esperado anuncio y se convirtió en el nuevo propietario del Mercedes-Benz GLA 200 D 0 km.