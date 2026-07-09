Mega Running: declarada de Interés Municipal

La distinción pone en valor una iniciativa que, desde su creación en 2017, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del país.

La propuesta reúne cada año a corredores profesionales, aficionados y familias enteras en un espacio pensado para fomentar la actividad física y el bienestar.

La Junta Municipal resaltó que la Mega Running trasciende el ámbito deportivo al convertirse en un evento de integración abierto no solo para los habitantes de Asunción, sino también para participantes provenientes de distintos puntos del país, generando un impacto positivo tanto en el plano social como en el deportivo.

La edición 2026 tendrá lugar el 20 de septiembre en la Costanera de Asunción, y formará parte de las celebraciones por el 25 aniversario de Punto Farma.

Más info en https://www.puntofarma.com.py/.