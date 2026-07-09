Pechugón realizó sus primeros envíos de carne aviar a Taiwán

En un hecho sin precedentes para la industria avícola paraguaya, Granja Avícola La Blanca, empresa nacional y familiar creadora de la marca Pechugón, realizó el acto oficial de salida de sus primeros cargamentos de exportación de carne aviar con destino a la República de China (Taiwán), marcando un hito para el sector productivo nacional y para la diversificación de las exportaciones cárnicas de Paraguay.

El primer embarque representa la culminación de un proceso de auditorías, negociaciones técnicas, adecuaciones industriales y cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios exigidos por las autoridades taiwanesas.

La apertura del país asiático constituye un gran logro estratégico para nuestro país.

Así como la carne bovina paraguaya ha conquistado mercados internacionales de alta exigencia y la cadena porcina avanza en su expansión, la carne aviar nacional da ahora un paso decisivo hacia la consolidación internacional, ampliando la presencia de proteínas paraguayas en Asia.

Este avance posiciona a Paraguay entre los países capaces de abastecer mercados con los más altos estándares de bioseguridad, inocuidad alimentaria, trazabilidad y calidad industrial.

Pechugón ha sido además la empresa que abrió el camino para el posicionamiento internacional de la carne aviar paraguaya, impulsando el reconocimiento del sector gracias a la obtención de certificaciones internacionales y al cumplimiento sostenido de exigentes estándares de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria.