Empresariales
09 de julio de 2026 a la - 01:00

Petrobras presenta la ruta de “Suena Paraguay”

Ana Royg, de Petrobras, durante el lanzamiento.
Ana Royg, de Petrobras, durante el lanzamiento.Silvio Rojas

A través de la música, este año, Sonidos de la Tierra movilizará a más de 2.300 jóvenes músicos en una red que combina arte, turismo y activación económica y comunitaria, presentados por Petrobras.

Por ABC Color

La ruta de festivales 2026 conectará activamente a delegaciones de los 17 departamentos del país.

Esta propuesta rompe con los esquemas tradicionales al fusionar las presentaciones de megaorquestas juveniles con otras acciones comunitarias que ocurren con el festival.

En este sentido se destaca el “Mercadito Sonidos” (una feria de emprendedores locales), desfiles de las Escuelas Comunitarias de Música participantes, acciones ambientales y el impulso al turismo nacional.

El circuito ya calienta motores para sus eventos centrales de la temporada. “Suena Ñemby” se realizará este sábado 11 de julio. La siguiente parada será el Festival Nacional Suena Caaguazú, el 28 y 29 de agosto, Suena Pedro Juan Caballero el 17 de octubre y Suena Caazapá el 31 de octubre.