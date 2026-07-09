Petrobras presenta la ruta de “Suena Paraguay”

La ruta de festivales 2026 conectará activamente a delegaciones de los 17 departamentos del país.

Esta propuesta rompe con los esquemas tradicionales al fusionar las presentaciones de megaorquestas juveniles con otras acciones comunitarias que ocurren con el festival.

En este sentido se destaca el “Mercadito Sonidos” (una feria de emprendedores locales), desfiles de las Escuelas Comunitarias de Música participantes, acciones ambientales y el impulso al turismo nacional.

El circuito ya calienta motores para sus eventos centrales de la temporada. “Suena Ñemby” se realizará este sábado 11 de julio. La siguiente parada será el Festival Nacional Suena Caaguazú, el 28 y 29 de agosto, Suena Pedro Juan Caballero el 17 de octubre y Suena Caazapá el 31 de octubre.