Sudameris presente una vez más en el Asu Coffee Fest

Durante determinados momentos de cada jornada, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos que se anunciarán durante el evento, sumando emoción y expectativa al recorrido por el encuentro cafetero más importante del país.

A lo largo de sus ediciones, Asu Coffee Fest se ha convertido en una plataforma que conecta a toda la cadena cafetera, impulsa emprendimientos, visibiliza marcas y reúne cada año a miles de personas alrededor de una misma pasión.

El sábado 25 y domingo 26 de julio, el festival volverá al histórico Centro de Convenciones Universitaria (antiguo Hotel Casino Itá Enramada), un espacio emblemático que albergará durante dos jornadas a todos los apasionados por el café.

Declarado de interés nacional y reconocido como el punto de encuentro definitivo para la comunidad cafetera, el festival volverá a reunir en un solo lugar a cafeterías, tostadores, marcas especializadas, emprendedores, baristas y propuestas gastronómicas, en una experiencia que trasciende la degustación para convertirse en una verdadera celebración de la cultura, la creatividad y el encuentro.

Las entradas para el encuentro cafetero más importante del año ya están a la venta para todo público. El ticket general tiene un valor de G. 155.000 y el ticket Hydrate, el cual incluye una taza de la marca a elección, cuesta G. 295.000. Los menores de 3 años tendrán acceso gratuito al festival. Para los niños de entre 3 y 11 años, las entradas tendrán un costo de G. 60.000 y podrán adquirirse únicamente en puerta durante ambas jornadas del Asu Coffee Fest.