Empresariales
09 de julio de 2026 a la - 01:00

Sudameris presente una vez más en el Asu Coffee Fest

Organizadores de la IX edición del Asu Coffee Fest.
Organizadores de la IX edición del Asu Coffee Fest.Fernando Romero

Sudameris acompaña la IX edición de Asu Coffee Fest con activaciones especiales diseñadas para sorprender al público y potenciar la experiencia.

Por ABC Color

Durante determinados momentos de cada jornada, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos que se anunciarán durante el evento, sumando emoción y expectativa al recorrido por el encuentro cafetero más importante del país.

A lo largo de sus ediciones, Asu Coffee Fest se ha convertido en una plataforma que conecta a toda la cadena cafetera, impulsa emprendimientos, visibiliza marcas y reúne cada año a miles de personas alrededor de una misma pasión.

El sábado 25 y domingo 26 de julio, el festival volverá al histórico Centro de Convenciones Universitaria (antiguo Hotel Casino Itá Enramada), un espacio emblemático que albergará durante dos jornadas a todos los apasionados por el café.

Declarado de interés nacional y reconocido como el punto de encuentro definitivo para la comunidad cafetera, el festival volverá a reunir en un solo lugar a cafeterías, tostadores, marcas especializadas, emprendedores, baristas y propuestas gastronómicas, en una experiencia que trasciende la degustación para convertirse en una verdadera celebración de la cultura, la creatividad y el encuentro.

Las entradas para el encuentro cafetero más importante del año ya están a la venta para todo público. El ticket general tiene un valor de G. 155.000 y el ticket Hydrate, el cual incluye una taza de la marca a elección, cuesta G. 295.000. Los menores de 3 años tendrán acceso gratuito al festival. Para los niños de entre 3 y 11 años, las entradas tendrán un costo de G. 60.000 y podrán adquirirse únicamente en puerta durante ambas jornadas del Asu Coffee Fest.