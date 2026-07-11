Banco Itaú Paraguay publica su Reporte de Sustentabilidad 2025

En su decimoquinta edición, el material comparte información de su gestión social, ambiental y económica para el periodo 2025.

Ingresando a www.itaureporteanual.com.py se accede al sitio que presenta las principales informaciones y secciones del reporte.

El sitio permite navegar y profundizar en temas de acuerdo con el interés de los lectores.

La página web también contiene el documento completo el cual fue desarrollado siguiendo la metodología de la Global Reporting Initiative.

Asimismo, a lo largo del contenido del Reporte, se indica a qué objetivo de desarrollo sostenible se refiere la información, considerando que la entidad bancaria es signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas.

El documento está organizado en 10 interesantes temas que fueron identificados como prioritarios para una gestión apropiada de los impactos de Banco Itaú.

Estos son: Integridad y Ética, Gestión de Riesgos, Desempeño Económico y Financiero, Experiencia del Colaborador, Satisfacción del Cliente, Educación Financiera, Transformación Digital, Gestión de Proveedores, Ciudadanía Corporativa y Gestión Ambiental Interna.

“La publicación de este tipo de reportes se alinea a nuestro compromiso de ofrecer públicamente, información sobre el desempeño del banco en aspectos sociales, ambientales y económicos”, indicó Claudia Bobadilla, gerente de Marketing y Sustentabilidad de Banco Itaú.

“En 2026, ya nos encontramos trabajando en la implementación de nuestra nueva estrategia de sostenibilidad que reconoce como frentes prioritarios a las oportunidades climáticas, la financiación sostenible, el desarrollo y las finanzas inclusivas”, agregó.