delSol Shopping entregó premio de su promoción “mamá y papá”

El acto de entrega se llevó a cabo en la explanada del Parking Aviadores de delSol Shopping, donde el flamante vehículo fue recibido por Ignacio Cubilla, ganador de esta edición, en un encuentro que contó con la presencia de autoridades del centro comercial, clientes e invitados especiales.

La entrega estuvo encabezada por Gustavo Piris, gerente general de delSol Shopping, y Carolina Lenguaza, gerente de Marketing.

De la misma manera, el evento contó con el acompañamiento de la escribana Analía Doldán, quien certificó el proceso para garantizar la transparencia y formalidad del procedimiento.

La promoción estuvo vigente desde el 24 de abril hasta el 4 de julio de 2026, permitiendo a los clientes participar mediante el registro de sus facturas en la aplicación delSol.

Por cada G. 150.000 en compras, los participantes obtenían un cupón digital, mientras que aquellos que utilizaron la tarjeta de crédito delSol Atlas recibieron el doble de cupones, aumentando sus posibilidades de convertirse en el gran ganador.

El sorteo final se llevó a cabo el pasado 4 de julio en delSol Arena, con la conducción de Carolina Lenguaza y Chiche Corte, reuniendo a clientes y visitantes en una jornada especial de celebración.

Con esta iniciativa, delSol Shopping reafirma su compromiso de generar experiencias únicas, premiando la fidelidad de sus clientes y creando momentos que trascienden la compra para convertirse en recuerdos inolvidables.