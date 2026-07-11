Personal abrió sus puertas para experimentar el mundo laboral

Bajo el concepto “Del aprendizaje digital a la experiencia en primera persona”, el Tour del Futuro acerca a estudiantes destacados del programa a empresas líderes del Paraguay, vinculando los conocimientos adquiridos durante su formación con vivencias reales en entornos laborales. A través de esta propuesta, las compañías abren sus puertas para compartir su cultura, transmitir conocimientos y formar parte activa del desarrollo del talento joven del país.

Las instituciones que participan de esta experiencia son seleccionadas de acuerdo con sus avances y logros dentro del programa.

En esta oportunidad, Personal recibió a los estudiantes en su casa matriz para brindarles una experiencia inmersiva orientada a acercarlos al mundo del trabajo, la innovación y la transformación digital.

Durante la jornada, los jóvenes conocieron de cerca el funcionamiento de distintas áreas de la compañía, interactuaron con profesionales y exploraron las oportunidades que ofrece una de las industrias más dinámicas y estratégicas para el desarrollo del país.

Los participantes recibieron herramientas para elaborar su primer currículum y prepararse para entrevistas laborales, participaron de una presentación sobre marketing digital y recorrieron las áreas de Field Service y Tecnología, donde pudieron conocer procesos, desafíos y habilidades clave para desenvolverse en entornos laborales cada vez más digitalizados.

Además, visitaron el Data Center de Personal, uno de los espacios más emblemáticos de la compañía.