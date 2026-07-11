Empresariales
11 de julio de 2026 a la - 01:00

Personal abrió sus puertas para experimentar el mundo laboral

Estudiantes del Nacional Virgen de la Candelaria, en Personal.
Estudiantes del Nacional Virgen de la Candelaria, en Personal.Gentileza

En el marco de la edición 2026 del programa educativo Jóvenes Conectados, estudiantes del Colegio Nacional Virgen de la Candelaria participaron de una nueva edición del Tour del Futuro, una de las experiencias más destacadas y desarrollada junto a Personal, empresa presentadora de la iniciativa.

Por ABC Color

Bajo el concepto “Del aprendizaje digital a la experiencia en primera persona”, el Tour del Futuro acerca a estudiantes destacados del programa a empresas líderes del Paraguay, vinculando los conocimientos adquiridos durante su formación con vivencias reales en entornos laborales. A través de esta propuesta, las compañías abren sus puertas para compartir su cultura, transmitir conocimientos y formar parte activa del desarrollo del talento joven del país.

Las instituciones que participan de esta experiencia son seleccionadas de acuerdo con sus avances y logros dentro del programa.

En esta oportunidad, Personal recibió a los estudiantes en su casa matriz para brindarles una experiencia inmersiva orientada a acercarlos al mundo del trabajo, la innovación y la transformación digital.

Durante la jornada, los jóvenes conocieron de cerca el funcionamiento de distintas áreas de la compañía, interactuaron con profesionales y exploraron las oportunidades que ofrece una de las industrias más dinámicas y estratégicas para el desarrollo del país.

Los participantes recibieron herramientas para elaborar su primer currículum y prepararse para entrevistas laborales, participaron de una presentación sobre marketing digital y recorrieron las áreas de Field Service y Tecnología, donde pudieron conocer procesos, desafíos y habilidades clave para desenvolverse en entornos laborales cada vez más digitalizados.

Además, visitaron el Data Center de Personal, uno de los espacios más emblemáticos de la compañía.