Quimfa patrocina IX Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria

La Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar presentó los detalles del evento, que se desarrollará del 22 al 25 de julio en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, con el objetivo de promover el intercambio académico y fortalecer el rol de la Medicina Familiar como una especialidad clave para construir sistemas de salud más humanos, accesibles y sostenibles.

El congreso contará con la participación de referentes nacionales e internacionales, quienes abordarán los principales desafíos actuales de la atención primaria de la salud, promoviendo la actualización científica, la cooperación regional y el intercambio de experiencias.

El programa estará organizado en cinco grandes ejes temáticos: equidad, justicia social y salud comunitaria; medicina familiar centrada en las personas, familias y comunidades; salud planetaria y sostenibilidad; innovación, educación y transformación digital; además de humanismo, ética y bienestar del profesional de la salud.

El Dr. Federico Lezcano Portillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar y del congreso, destacó la importancia de que Paraguay sea anfitrión de este espacio que busca impulsar una atención médica más cercana e integral.

Con esta edición, el país reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la atención primaria y se posiciona como punto de encuentro para reflexionar sobre el futuro de una medicina enfocada en las personas y sus comunidades.