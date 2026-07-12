Electroban presenta su marca propia HD Play en la Expo Paraguay 2026

Electroban llegó por primera vez a la Expo Paraguay con un espacio pensado para acercar tecnología, innovación y nuevas experiencias a los visitantes. En esta edición, la empresa presenta su marca propia HD Play, una propuesta que busca posicionarse dentro del mercado nacional con productos tecnológicos adaptados a las necesidades de los consumidores.

El presidente de Electroban, Hamza Damani, destacó la importancia de formar parte de esta tradicional muestra y señaló que la participación representa una oportunidad para que más personas puedan conocer de cerca la propuesta de la compañía.

“Es la primera vez que estamos en la Expo Paraguay y es un honor poder presentar a toda nuestra gente los productos de nuestra marca propia HD Play”, expresó el presidente de la compañía.

El stand funciona como un centro de experiencia donde los visitantes pueden interactuar con una amplia variedad de artículos, entre ellos lavarropas, televisores, heladeras y otros equipos tecnológicos de última generación. La propuesta busca que los consumidores puedan conocer las características de cada producto antes de realizar su compra.

De la misma manera, Damani explicó que uno de los principales diferenciales de HD Play es el enfoque en tecnología, respaldo y servicio posventa. “Trabajamos con asistencia técnica 24 horas y, si el producto presenta alguna falla, realizamos el cambio inmediato. Apostamos mucho a la calidad y utilizamos tecnología japonesa”, señaló.

Además, los visitantes pueden adquirir los productos directamente en el stand, con opciones de financiación propia, tarjetas de crédito y otros medios de pago. También está disponible el canal online de la marca www.electroban.com.py, para facilitar el acceso a sus soluciones.

Con esta participación, Electroban reafirma su apuesta por acercar productos innovadores y fortalecer el vínculo con sus clientes, invitando al público a conocer la experiencia HD Play durante la Expo Paraguay 2026.