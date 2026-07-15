Nissei lanza “Invierno conectado” con hasta 60% de descuento en sus tiendas de Asu y nissei.com

La campaña reúne una amplia variedad de opciones en tecnología y hogar, con propuestas en categorías como televisores, notebooks, celulares, audio, gaming, electrodomésticos y accesorios, ofreciendo alternativas para equiparse, renovar espacios y disfrutar más del invierno.

Hasta este 26 de julio se podrá encontrar productos con hasta 60% de descuentos en los Centros de Experiencia Nissei de Asunción en Avda España de lunes a sábado, y en Distrito Perseverancia todos los días, inclusive domingos y feriados, y a través de nissei.com las 24 horas del dia, de manera rápida, fácil y segura.

También hay beneficios con los bancos adheridos con cuotas sin intereses y reintegros, además, quienes realicen sus compras en nissei.com podrán recibir el pedido en casa, retirar en tienda o utilizar los eLockers disponibles.

Con Invierno conectado, Nissei continúa acercando beneficios y soluciones para acompañar a sus clientes con propuestas pensadas para cada temporada.