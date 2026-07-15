Empresariales
15 de julio de 2026 a la - 14:36

Nissei lanza “Invierno conectado” con hasta 60% de descuento en sus tiendas de Asu y nissei.com

Nissei llega con una nueva propuesta de descuentos en varios productos.
Nissei llega con una nueva propuesta de descuentos en varios productos.

Con la llegada de la temporada más fría del año, Nissei presenta “Invierno conectado”, una nueva promoción pensada para que los clientes puedan aprovechar descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, además de delivery gratis.

Por ABC Color

La campaña reúne una amplia variedad de opciones en tecnología y hogar, con propuestas en categorías como televisores, notebooks, celulares, audio, gaming, electrodomésticos y accesorios, ofreciendo alternativas para equiparse, renovar espacios y disfrutar más del invierno.

Hasta este 26 de julio se podrá encontrar productos con hasta 60% de descuentos en los Centros de Experiencia Nissei de Asunción en Avda España de lunes a sábado, y en Distrito Perseverancia todos los días, inclusive domingos y feriados, y a través de nissei.com las 24 horas del dia, de manera rápida, fácil y segura.

"Invierno conectado" reúne una amplia variedad de opciones en tecnología y hogar.
"Invierno conectado" reúne una amplia variedad de opciones en tecnología y hogar.

También hay beneficios con los bancos adheridos con cuotas sin intereses y reintegros, además, quienes realicen sus compras en nissei.com podrán recibir el pedido en casa, retirar en tienda o utilizar los eLockers disponibles.

Con Invierno conectado, Nissei continúa acercando beneficios y soluciones para acompañar a sus clientes con propuestas pensadas para cada temporada.