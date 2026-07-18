Coca-Cola Paresa acompaña la Expo Paraguay 2026, en MRA

La Expo se desarrollará hasta el domingo 26 del corriente en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, convocando a más de 200 empresas expositoras, 1.500 marcas y cientos de miles de visitantes de todo el territorio nacional.

Con más de 61 años de trayectoria en Paraguay, la compañía acompaña este encuentro que refleja la capacidad de crecimiento, el espíritu emprendedor y la identidad de los paraguayos.

“Espacios como la Expo reflejan el potencial del Paraguay. Son lugares donde se encuentran la producción, la innovación, el esfuerzo de miles de personas y la capacidad de seguir creciendo juntos. Para Coca-Cola Paresa es un orgullo acompañar nuevamente esta gran celebración nacional y continuar apostando por el desarrollo del país. Nuestra participación refleja nuestro propósito de estar presentes en aquellos momentos que reúnen a las personas, impulsan la actividad económica y fortalecen los vínculos con las comunidades”, expresó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Hoy será “La Noche Coca-Cola”, en el ruedo central, con la presencia estelar de Wisin.

La compañía también es presentadora de la tradicional Expo Asador de mañana.

Como parte de la estrategia de economía circular, Coca-Cola Paresa implementa nuevamente un sistema de recuperación de envases PET dentro del predio ferial, promoviendo la correcta disposición y reciclaje de los materiales. La iniciativa se lleva adelante junto a recicladores de base vinculados al programa Mi País Sin Residuos, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de reciclaje.