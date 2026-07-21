Cervepar invitó a descubrir los secretos detrás de sus cervezas

En el evento público pudo participar de una masterclass exclusiva junto a Alberto Simón, maestro cervecero de Marcas Globales de la Cervepar quien compartió los procesos que hacen posible la elaboración de las grandes cervezas de la compañía.

La actividad propuso una inmersión al mundo cervecero, invitando a los asistentes a conocer más acerca de los procesos, aromas, ingredientes y estilos que dan vida a cervezas de la marca, las cuales son elaboradas con estándares de calidad mundial.

Alberto Simón es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con un máster en Tecnología Cervecera obtenido en España y una reconocida trayectoria internacional como juez de competencias cerveceras y docente en Argentina y Brasil. Actualmente se desempeña como maestro cervecero de Marcas Globales en Cervepar.

“Cuando disfrutamos de una cerveza, no siempre imaginamos todo lo que hay detrás de ella. En esta masterclass queremos compartir ese recorrido, explicar cómo influyen los ingredientes, los procesos y cada decisión que se toma a lo largo del proceso para lograr una cerveza de calidad, y estamos muy expectantes de poder acercar ese conocimiento a todas las personas que disfrutan de este mundo tanto como nosotros”, expresó Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervepar.

La iniciativa forma parte del compromiso de Cervepar con impulsar la cultura cervecera en Paraguay, acercando al público el conocimiento, la innovación y la pasión que hay detrás de cada cerveza, reafirmando su propósito de elaborar productos con orgullo nacional y calidad mundial.