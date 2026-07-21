Coca-Cola Paresa impulsa nuevo espacio para bienestar y reciclaje

Ubicado sobre la calle Fray Luis de Granada, el parque se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La compañía decidió sumar un nuevo espacio destinado a la actividad física al aire libre, para quienes frecuentan el parque, ampliando las opciones para la práctica deportiva y la recreación en un entorno accesible para todos.

Como complemento a esta intervención, la compañía también instaló un punto de recupero de materiales reciclables, incorporando este espacio al programa Mi País Sin Residuos, iniciativa implementada por la CISPY (Cámara de Industrias sustentables del Paraguay) que impulsa la correcta gestión de residuos y fortalece el trabajo de recicladores de base mediante la recuperación de materiales valorizables.

A partir de esto, un reciclador de base vinculado al programa realizará la recolección de los materiales reciclables generados por los vecinos, promoviendo la economía circular y contribuyendo al cuidado del espacio público.

“En Coca-Cola Paresa creemos que construir el país que queremos también significa contribuir a que nuestras comunidades cuenten con espacios públicos que promuevan el bienestar, el encuentro y una mayor conciencia ambiental”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa. “Esta intervención reúne esos dos objetivos: incentivar estilos de vida activos y fortalecer una cultura de reciclaje que involucre a toda la ciudadanía”, añadió.