Grupo Petra realizó palada inicial de Quartiere en Villa Morra

El Grupo Petra presentó oficialmente Quartiere, ubicado en pleno barrio Villa Morra, a tan solo una cuadra del proyecto de Norman Foster “Sudameris Plaza”, una de las zonas más consolidadas y dinámicas de Asunción. El emprendimiento propone una nueva forma de habitar la ciudad, integrando diseño, naturaleza y bienestar bajo el concepto Resort Living, inspirado en la esencia italiana, La Dolce Vita.

El proyecto contará con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con unidades desde US$ 64.000, lo que lo convierte en una alternativa atractiva tanto para inversores como para usuarios finales. Además, sus tipologías de dos y tres dormitorios con área de servicio responden a las necesidades de familias y personas que buscan mayor amplitud, funcionalidad y confort en una de las zonas más cotizadas de la capital.

Uno de los principales diferenciales de Quartiere será su propuesta de amenities, concebida para elevar la vida cotidiana. El edificio contará con espacios de bienestar, recreación y trabajo, entre ellos piscinas, áreas verdes, spa, sauna, crioterapia, salas de masaje, gimnasio, coworking, Garden Office, áreas sociales y espacios para niños, consolidando una experiencia residencial que acerca el estilo de vida de un resort al corazón de Villa Morra.

Durante el lanzamiento también se realizó la palada inicial, marcando oficialmente el inicio de las obras de este nuevo desarrollo. Quartiere es un nuevo éxito en ventas, con más del 60% de sus unidades vendidas, reflejando la confianza del mercado en una propuesta que cuenta con el respaldo de siempre del Banco Sudameris, entidad que acompaña el crecimiento y desarrollo de los proyectos de Grupo Petra desde sus inicios, además de brindar financiaciones accesibles y convenientes.

Con Quartiere, Grupo Petra reafirma su visión de desarrollar proyectos que no solo transforman el skyline de Asunción, sino que también proponen nuevas formas de vivir, invertir y disfrutar la ciudad. Esta nueva inversión, que supera los 20 millones de dólares, fortalece el desarrollo y entorno de nuestra capital, como también dinamiza la economía con sus múltiples fuentes de empleo y progreso para el país.