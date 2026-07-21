Histórico retorno de La Comilona de Teletón a Coronel Oviedo

Más de 4.000 personas se unieron para apoyar a las familias que actualmente asisten desde 10 departamentos al Centro de Rehabilitación Integral de Teletón en Coronel Oviedo y posibilitar que más familias ingresen a los servicios de la Fundación.

Las instalaciones del Club Coronel Oviedo albergaron la gran concurrencia de familias que se acercaron desde tempranas horas del pasado domingo 12 de julio para disfrutar del esperado regreso de La Comilona de Teletón.

Familias de Coronel Oviedo, Villarrica, Caaguazú, CDE, Hernandarias, Minga Guazú, Asunción, Itauguá, Saltos de Guairá, Luque, Cnel. Bogado, Cecilio Báez, Caazapá, Simón Bolívar, Yuty, Capiatá, Lambaré, Campo 9, San Joaquín, Santa Rosa del Mbutuy, San Lorenzo, Yhú, Caacupé y San José de los Arroyos, entre otras, se unieron a esta gran fiesta solidaria.

En total se vendieron más de 6.500 platos de almuerzo, postres y bebidas.

Este enorme logro comunitario permitirá seguir garantizando la atención integral y gratuita de las 409 familias que asisten al Centro de Rehabilitación de Teletón, un espacio que da cobertura a familias de 10 departamentos distintos del territorio nacional.

Las familias compartieron mesas al son de una variada grilla de artistas que incluyó las presentaciones en vivo de Bohemia Urbana, KND, Nova Stereo, Beat Band, Gabi Chamorro, Chabela Ri, Dani Flor, El Mundo Mágico de Marité, y el despliegue coreográfico sobre el escenario de las academias Arte en Movimiento, Dance Forever y Herederas.

El evento contó con un área de divertidos juegos para los niños.

La Fundación Teletón agradece a todos los que fueron parte de esta edición histórica.