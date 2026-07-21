La Nación Fútbol de Pepsi recibió a Julio para encontrarse con los fanáticos

Como parte de esta experiencia única, los seguidores tuvieron la oportunidad de conocer en persona a Julio Enciso “La Joya”, tomarse una fotografía con él y celebrar juntos la pasión por el fútbol que une a todo un país.

Gracias a Pepsi, los fanáticos paraguayos pudieron disfrutar del primer encuentro exclusivo con Julio Enciso tras su regreso al país, reafirmando el compromiso de la marca de acercar a los ídolos del fútbol a quienes viven este deporte con verdadera pasión.

La actividad forma parte de Nación Fútbol de Pepsi, la plataforma que celebra la cultura futbolera y reconoce a los hinchas como los verdaderos protagonistas del juego.

Con Julio Enciso como imagen oficial de la campaña en Paraguay, Pepsi continúa llevando experiencias memorables a los consumidores, conectando el entusiasmo por el fútbol con momentos únicos.

Para participar del meet & greet, los asistentes tuvieron que presentar dos tapitas de Pepsi en el acceso al evento, donde pudieron ingresar hasta completar la capacidad prevista.

En Paraguay, la marca Pepsi es operada bajo licencia por Bebidas del Paraguay.