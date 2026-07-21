Empresariales
21 de julio de 2026 a la - 16:49

La Nación Fútbol de Pepsi recibió a Julio para encontrarse con los fanáticos

Joven rubio con tatuajes y niño con camiseta de selección paraguaya posan felices, sosteniendo un balón de fútbol decorado.
Pepsi organizó el primer meet & greet con Julio Enciso tras su llegada al país. FERNANDO ROMERO

Tras su destacada participación en el gran evento deportivo del mundo, Julio Enciso, una de las máximas figuras del fútbol paraguayo y rostro oficial de la campaña Nación Fútbol de Pepsi, protagonizó un encuentro exclusivo con los aficionados en el Shopping Pinedo.

Por ABC Color

Como parte de esta experiencia única, los seguidores tuvieron la oportunidad de conocer en persona a Julio Enciso “La Joya”, tomarse una fotografía con él y celebrar juntos la pasión por el fútbol que une a todo un país.

Gracias a Pepsi, los fanáticos paraguayos pudieron disfrutar del primer encuentro exclusivo con Julio Enciso tras su regreso al país, reafirmando el compromiso de la marca de acercar a los ídolos del fútbol a quienes viven este deporte con verdadera pasión.

Cuatro personas sonríen sosteniendo botellas de Pepsi, con un gran cartel de la marca de fondo en un evento en Pinedo Shopping.
Directivos de Bebidas del Paraguay.

La actividad forma parte de Nación Fútbol de Pepsi, la plataforma que celebra la cultura futbolera y reconoce a los hinchas como los verdaderos protagonistas del juego.

Con Julio Enciso como imagen oficial de la campaña en Paraguay, Pepsi continúa llevando experiencias memorables a los consumidores, conectando el entusiasmo por el fútbol con momentos únicos.

Niños con camisetas de la APF sonríen y juegan, en un ambiente festivo al aire libre con árboles de fondo.
Cientos de personas se acercaron al Shopping Pinedo para vivir la experiencia Nación Fútbol de Pepsi.

Para participar del meet & greet, los asistentes tuvieron que presentar dos tapitas de Pepsi en el acceso al evento, donde pudieron ingresar hasta completar la capacidad prevista.

En Paraguay, la marca Pepsi es operada bajo licencia por Bebidas del Paraguay.