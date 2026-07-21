Michelob Ultra vivió la final de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el exclusivo Pitchside Club

El pasado domingo 19 de julio, día en que España y Argentina se disputaron la Copa del Mundo, el Pitchside Club by Michelob Ultra abrió sus puertas en Avda. Aviadores del Chaco c/ Delia Frutos para ofrecer una experiencia premium inspirada en la emoción de estar al borde de la cancha.
El espacio reunió a los amantes del fútbol en un ambiente pensado para disfrutar cada minuto de la final, con la propuesta gastronómica de Tacos Cachondo y una ambientación musical, además de una Michelob Ultra bien fría.
Con el concepto de brindar una experiencia mundialista superior, el Pitchside Club se convirtió en el punto de encuentro para quienes quisieron vivir la definición del campeonato rodeados de la mejor energía y una atmósfera única.
Durante toda la jornada, los asistentes compartieron la pasión por el fútbol en un espacio pensado para celebrar el deporte, la amistad y los grandes momentos que solo una Copa del Mundo puede ofrecer.
Michelob Ultra agradece a todos los fanáticos que fueron parte de esta celebración y despidieron juntos un Mundial inolvidable, viviendo la final desde una perspectiva superior.