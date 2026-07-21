Empresariales
21 de julio de 2026 a la - 14:01

Michelob Ultra vivió la final de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el exclusivo Pitchside Club

Michelob Ultra organizó una gran fiesta para disfrutar la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el Pitchside Club.
Michelob Ultra organizó una gran fiesta para disfrutar la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el Pitchside Club.gentileza

Michelob Ultra, cerveza oficial del torneo, celebró la gran fiesta de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el Pitchside Club, una experiencia que se vive en Estados Unidos previa a la final y que este año también llegó a Paraguay.

Por Marlene Aponte, ABC Color

El pasado domingo 19 de julio, día en que España y Argentina se disputaron la Copa del Mundo, el Pitchside Club by Michelob Ultra abrió sus puertas en Avda. Aviadores del Chaco c/ Delia Frutos para ofrecer una experiencia premium inspirada en la emoción de estar al borde de la cancha.

El espacio reunió a los amantes del fútbol en un ambiente pensado para disfrutar cada minuto de la final, con la propuesta gastronómica de Tacos Cachondo y una ambientación musical, además de una Michelob Ultra bien fría.

Michelob Ultra fue la cerveza oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Michelob Ultra fue la cerveza oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

Con el concepto de brindar una experiencia mundialista superior, el Pitchside Club se convirtió en el punto de encuentro para quienes quisieron vivir la definición del campeonato rodeados de la mejor energía y una atmósfera única.

Durante toda la jornada, los asistentes compartieron la pasión por el fútbol en un espacio pensado para celebrar el deporte, la amistad y los grandes momentos que solo una Copa del Mundo puede ofrecer.

En el Pitchside Club de Michelob Ultra se vivió la gran final de la Copa Mundial.
En el Pitchside Club de Michelob Ultra se vivió la gran final de la Copa Mundial.

Michelob Ultra agradece a todos los fanáticos que fueron parte de esta celebración y despidieron juntos un Mundial inolvidable, viviendo la final desde una perspectiva superior.