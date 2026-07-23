Banco Atlas impulsa la industria avícola de Campo 9

Equipados con tecnología de última generación, cada galpón tiene capacidad para albergar hasta 45.000 aves, permitiendo incorporar 180.000 aves por ciclo productivo y fortaleciendo la infraestructura de una de las cadenas agroindustriales más dinámicas del país.

Con un ciclo de producción aproximado de 45 días y una proyección de hasta 3,2 kilogramos por ave al momento de la cosecha, estas instalaciones contribuirán al aumento de la capacidad productiva de la cadena avícola nacional, incorporando infraestructura moderna y altos estándares de eficiencia. Los cuatro galpones inaugurados constituyen los primeros proyectos concluidos dentro de un programa de financiamiento impulsado por Banco Atlas para el desarrollo del sector avícola en la región.