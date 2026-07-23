Nueva plataforma industrial de HLCAPS Paraguay, en CDE

El proyecto marca una nueva etapa para la compañía y para el fortalecimiento de la industria de mayor valor agregado en Paraguay.

Con una inversión de casi 8 millones de dólares, con recursos propios, realizada con recursos propios, la nueva unidad fue concebida para ampliar la capacidad productiva, integrar tecnología y acompañar el crecimiento de sus socios comerciales en mercados regionales e internacionales.

HLCAPS Paraguay operará bajo un modelo de private label que abarca el desarrollo de formulaciones, técnicas farmacotécnicas, fabricación, análisis de calidad y entrega de productos a granel o en presentación final.

Su actividad estará enfocada en soluciones como omega 3, vitaminas, minerales y otros suplementos alimenticios y farmacéuticos en cápsulas softgel.

La planta cuenta con una capacidad proyectada de más de 5.500 millones de cápsulas softgel al año, considerando una operación en tres turnos.

Esta escala permitirá a HLCAPS Paraguay responder a una demanda creciente por soluciones industrializadas, estandarizadas y desarrolladas con foco en calidad, seguridad y eficiencia.

“Elegir Paraguay es una decisión industrial y estratégica. Vemos un país con energía, ubicación regional, talento humano y una visión cada vez más clara sobre el valor de la inversión productiva”, declaró Charley Pereira Bonafe, director ejecutivo de HLCAPS Paraguay.

“Esta planta representa nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la construcción de soluciones que conecten a nuestros clientes con nuevos mercados”, agregó.