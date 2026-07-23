UPTP y Madre consolidan alianza interinstitucional

La alianza establece un marco de trabajo conjunto para promover iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación profesional, generando oportunidades con el fin de que estudiantes y docentes participen en proyectos con aplicación directa en la industria.

Además de promover la investigación aplicada, el convenio permitirá ampliar las oportunidades de pasantías profesionales, intercambio de conocimientos, desarrollo tecnológico y ejecución de nuevos proyectos conjuntos, fortaleciendo capacidades de investigación de la universidad y favoreciendo la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.