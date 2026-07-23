Empresariales
23 de julio de 2026 a la - 01:00

UPTP y Madre consolidan alianza interinstitucional

María Nasta, fundadora de Madre, y Jorge Rolón, rector de la UPTP.
María Nasta, fundadora de Madre, y Jorge Rolón, rector de la UPTP.Gentileza

Con el compromiso de promover el desarrollo sostenible y fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP) suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con Madre, Mejores Empaques, especializada en el desarrollo de soluciones de empaques sostenibles.

Por ABC Color

La alianza establece un marco de trabajo conjunto para promover iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación profesional, generando oportunidades con el fin de que estudiantes y docentes participen en proyectos con aplicación directa en la industria.

Además de promover la investigación aplicada, el convenio permitirá ampliar las oportunidades de pasantías profesionales, intercambio de conocimientos, desarrollo tecnológico y ejecución de nuevos proyectos conjuntos, fortaleciendo capacidades de investigación de la universidad y favoreciendo la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.