Britimp es la única empresa del rubro con tres certificaciones Great Place to Work

Para Britimp, esta “triple corona” representa mucho más que un sello de calidad laboral. Es la validación de una cultura organizacional que apuesta por el desarrollo humano como base para ofrecer un servicio más seguro y eficiente a sus clientes.

El CEO de Britimp, Pablo Tomé, destaca que el crecimiento sostenido de la empresa se sustenta en una visión de innovación permanente y en la construcción de equipos de alto rendimiento, convencidos de que las recetas del pasado ya no garantizan el éxito del futuro.

Remarca que la diferenciación debe construirse a partir del valor agregado y de la capacidad de reinventarse continuamente para responder a las nuevas necesidades del mercado.

Esa filosofía hoy se refleja en un logro inédito para el sector del transporte de caudales. Britimp es la única empresa de la industria en Paraguay que obtuvo tres certificaciones consecutivas de Great Place to Work, consolidando un modelo de gestión donde el bienestar de los colaboradores ocupa un lugar estratégico.

La compañía sostiene que cuidar el patrimonio de sus clientes comienza por cuidar a quienes tienen la responsabilidad de protegerlo.

En ese sentido, el reconocimiento internacional fortalece el compromiso de seguir impulsando un ambiente laboral basado en la confianza, el respeto, el liderazgo cercano y las oportunidades de crecimiento profesional.

El aniversario número 15 también marca una etapa de consolidación institucional. Desde su creación, Britimp evolucionó hasta convertirse en un actor relevante del mercado nacional, compitiendo con grandes empresas internacionales gracias a una propuesta basada en la agilidad, la innovación y el conocimiento del mercado paraguayo.

Como parte de esta nueva etapa, la empresa busca mostrar que su historia se construye en todo el país.

A través de una gira fotográfica por sus operaciones en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo, Britimp pone rostro a los colaboradores que diariamente hacen posible el servicio.

La iniciativa busca destacar que el crecimiento de la compañía es el resultado del trabajo coordinado de equipos distribuidos en distintos puntos del territorio nacional.

La expansión hacia el interior forma parte de una estrategia de fortalecimiento institucional que también apunta a estrechar vínculos con el sector empresarial.

Recientemente, directivos de la firma mantuvieron reuniones con representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este para consolidar su presencia en Alto Paraná y acompañar el desarrollo económico de la región.

La empresa opera en Ciudad del Este desde 2021.

Como referente nacional en transporte de caudales, Britimp sostiene que la confianza de los clientes se construye todos los días, pero que esa confianza solo es posible cuando detrás existe un equipo comprometido, motivado y orgulloso del lugar donde trabaja.