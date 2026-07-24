Santa Rosa Paraguay revoluciona la movilidad eléctrica: Llega el JMEV EV2, el 100% eléctrico más accesible del mercado

La presentación oficial se llevó a cabo en el exclusivo stand de Santa Rosa dentro de la Expo Paraguay 2026, donde los asistentes, la prensa e invitados especiales pudieron conocer de primera mano el diseño, la tecnología y las prestaciones de este nuevo referente urbano.

Conectando precio, autonomía y versatilidad urbana

El JMEV EV2 está diseñado específicamente para enfrentar los desafíos del tránsito diario con la máxima eficiencia económica y ambiental. Con un tamaño compacto de 3,50 metros de largo, ideal para estacionar en cualquier rincón de la ciudad, y una carrocería de cinco puertas, no sacrifica comodidad ni espacio interior, ofreciendo una experiencia de manejo ágil, suave y con un centro de gravedad optimizado.

El gran atractivo del modelo radica en su costo por kilómetro, reduciendo drásticamente los gastos de mantenimiento en comparación con un vehículo a combustión tradicional. Además, llega respaldado por la garantía integral y el servicio postventa de primer nivel que caracterizan al Grupo Santa Rosa en Paraguay.

Ficha técnica y características destacadas

• Autonomía urbana: Hasta 200 km por carga completa (bajo el ciclo de homologación CLTC).

• Batería y motor: Equipado con una batería de litio de 15,86 kWh y un motor síncrono que ofrece 30 kW (40 CV) de potencia, perfecto para la dinámica de la ciudad.

• Tiempo de carga: De 6 a 7 horas para una carga óptima mediante su conector estándar CCS2.

• Seguridad: Cuenta con doble airbag frontal, sistema de frenos ABS + EBD, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX.

• Tecnología a bordo: Pantalla multimedia táctil, cámara de retroceso, dirección asistida eléctricamente y aire acondicionado de fábrica.

“Con el JMEV EV2 estamos derribando el mito de que los autos eléctricos son un lujo inalcanzable. Queremos que el cambio hacia la energía limpia sea una opción real, inteligente y masiva para todas las familias paraguayas. Qué mejor escenario para este hito que la Expo 2026, la fiesta del trabajo y el desarrollo de nuestro país”, destacan desde la dirección de Santa Rosa Paraguay.

Para conocer más detalles sobre precios de lanzamiento, planes de financiación y agendamiento de test drives, Santa Rosa invita a acercarse a su espacio en la Expo o visitar sus canales oficiales de comunicación.