Boarding Pass lleva su atención personalizada al corazón del Aeropuerto “Silvio Pettirossi”

Con esta incorporación, la empresa amplía su propuesta de acompañamiento al pasajero, ofreciendo asistencia tanto en salidas como en llegadas, en uno de los momentos más importantes de cada viaje.

El nuevo centro contará con un equipo preparado para orientar, asistir y anticipar posibles inconvenientes, trabajando en coordinación permanente con la oficina central de Boarding Pass.

Más que un punto de información, funcionará como una extensión presencial del servicio de la empresa dentro del aeropuerto.

Gracias a esta atención permanente, los pasajeros podrán contar con el respaldo de un equipo capacitado para brindar respuestas ágiles, acompañamiento cercano y soluciones ante las distintas situaciones que puedan presentarse durante su paso por la terminal aérea.

“Viajar hoy significa mucho más que llegar al destino. Nuestro compromiso es acompañar a cada pasajero durante todo el recorrido, brindándole la seguridad de contar con un equipo preparado para asistirlo cuando lo necesite”, expresó Guillermo Isasti, CEO de Boarding Pass.

“Este nuevo servicio representa un paso más en nuestra forma de entender la atención al cliente: cercana, humana y resolutiva”, agregó.

La apertura coincide además con un año especialmente significativo para la empresa, que celebra 30 años de trayectoria.

Bajo la visión de su fundadora, Alejandra Burró, Boarding Pass ha construido una propuesta basada en la cercanía, la innovación y el acompañamiento personalizado.

Durante la inauguración, Burró destacó que la presencia de Boarding Pass dentro del aeropuerto era un objetivo largamente esperado por la empresa.

“Era una presencia que queríamos para poder acompañar a nuestros clientes tan exigentes, que reciben una atención totalmente personalizada de parte de nuestros consultores de viaje”, afirmó.

“Nos faltaba poder estar presentes desde el momento mismo de la llegada para brindar ese acompañamiento y que el pasajero nunca se sienta solo”, añadió.

La fundadora explicó que el nuevo Centro de Atención permitirá asistir a los viajeros incluso antes de iniciar sus trámites aeroportuarios y responder a necesidades que puedan surgir en el momento.

“Hay personas que pueden necesitar un ticket aéreo, algún servicio adicional o simplemente orientación. Hoy el aeropuerto tiene un tráfico muy importante y creemos que esta es una manera de acompañar también todo el esfuerzo y las mejoras que se vienen realizando en esta terminal”, señaló.

Burró resaltó además que la inauguración forma parte del proceso de innovación que impulsa la compañía en el marco de sus tres décadas de historia.

“Somos líderes en el mercado. Estamos celebrando nuestros 30 años y queríamos seguir mostrando novedades, dando nuevos saltos e innovando. Esto no será solamente esta apertura; estamos seguros de que vendrán muchas más iniciativas para seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes”, expresó.

Asimismo, puso en valor la cultura de trabajo que caracteriza a Boarding Pass. “Nuestra manera de trabajar siempre fue actuar con velocidad y eficiencia. Todo el equipo se involucró plenamente para hacer realidad este proyecto en tiempo récord, porque esa es la filosofía de Boarding Pass: trabajar con energía, compromiso y una atención centrada en las personas”, concluyó.

Con este nuevo centro, Boarding Pass reafirma su compromiso de estar presente antes, durante y después de cada viaje, elevando la atención al pasajero mediante un servicio accesible, eficiente y disponible en todo momento.