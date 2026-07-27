En 10 años, JetSMART transformó la aviación en Sudamérica y proyecta una nueva etapa de consolidación regional

Una década después, esa visión se ha convertido en una de las historias de crecimiento más relevantes de la aviación regional.

Desde su primer vuelo, la compañía ha transportado más de 62 millones de pasajeros, desarrollado una red de más de 90 rutas que conecta más de 50 destinos en nueve países, consolidado operaciones domésticas en Chile, Argentina, Perú y Colombia, convirtiéndose en el tercer operador aéreo de Sudamérica, excluyendo el mercado doméstico de Brasil, con la flota más moderna y eficiente de Latinoamérica.

Este crecimiento ha contribuido a fortalecer la conectividad aérea de la región, impulsando el turismo, el desarrollo económico y la integración entre países.

Al ampliar las alternativas de viaje con un modelo ultra low cost, JetSMART ha permitido que más de 15 millones de personas volaran por primera vez y millones más aumentaran la frecuencia de sus viajes, acercando oportunidades para familias, emprendedores y comunidades en toda Sudamérica.

La evolución de la compañía ha estado acompañada por un creciente reconocimiento internacional.

En 2025, JetSMART fue distinguida, por tercera vez, por Skytrax como la Mejor Aerolínea Low Cost de Sudamérica, reafirmando el liderazgo de su propuesta de valor en la región.

Ese mismo año, Cirium la reconoció como la aerolínea más eficiente en emisiones por asiento de Latinoamérica, reflejo de una operación respaldada por una de las flotas más modernas de la industria y un firme compromiso con la eficiencia operacional y la sostenibilidad.

En línea con esa evolución, la compañía alcanzó nuevos hitos institucionales al obtener la certificación IOSA en todos sus Certificados de Operador Aéreo (AOC) e incorporarse como miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), consolidando una operación alineada con los más altos estándares internacionales y posicionando a JetSMART como una aerolínea de clase mundial nacida en Sudamérica.

Desde su creación, JetSMART ha construido su crecimiento sobre tres pilares: una estructura de costos eficiente, una flota de última generación y un enfoque permanente en la seguridad operacional y la experiencia del cliente.

Este modelo le ha permitido expandirse de manera sostenible, incorporando nuevas rutas y acercando el transporte aéreo a millones de personas en la región.

“Hace 10 años nos propusimos traer una revolución al mercado aéreo de Sudamérica: a través del modelo ultra-low-cost llevar el viaje a cada uno de los sudamericanos.

“Hoy, más de 62 millones de pasajeros respaldan esa visión. El factor JetSMART ha significado traer precios bajos, nuevas rutas y bases de operación, modelos comerciales innovadores que facilitan poder conectarse dentro y fuera de cada país que servimos.

“Gracias a todos y cada uno de nuestros clientes y, sobre todo, a los RockSTARS que, día a día, juntos hacemos la diferencia. Me cuesta creer que han pasado 10 años desde el inicio, pero me llena de satisfacción lo que hemos logrado y me ilusiona que apenas estamos empezando. Vamos volando por ti”, afirmó Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART Airlines.

Como parte de ese compromiso con sus pasajeros, y en el marco de su décimo aniversario, JetSMART lanzó Vamos volando, por ti, una campaña que acompañará las celebraciones durante el año con acciones especiales para sus viajeros, reafirmando su propósito de seguir generando más oportunidades para viajar y conectar Sudamérica.

Durante estos diez años, JetSMART ha mantenido una estrategia de crecimiento basada en la eficiencia, la innovación y la incorporación de tecnología, respaldada por una flota de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321neo, la más moderna y eficiente de Latinoamérica.

Esta visión de largo plazo se refleja además en una orden firme por más de 125 aeronaves Airbus, que sustentará la expansión de la compañía y el fortalecimiento de la conectividad aérea en Sudamérica durante los próximos años.

Reafirmando esta etapa de crecimiento, JetSMART anunció una nueva ruta directa entre Buenos Aires (Ezeiza) y Medellín, que comenzará a operar en noviembre con cinco frecuencias semanales.

Esta incorporación fortalecerá la conectividad entre Argentina y Colombia y ampliará el acceso de los pasajeros a nuevos destinos de la red de la aerolínea en el Caribe colombiano y Punta Cana.

En Paraguay, JetSMART continúa fortaleciendo su operación tras el inicio de sus vuelos en 2022, consolidando a Asunción como un punto estratégico dentro de su red regional.

La aerolínea conecta actualmente al país con Buenos Aires y Río de Janeiro, ofreciendo además múltiples alternativas de conexión hacia otros destinos de Sudamérica a través de su red.

Con su modelo ultra low cost, JetSMART ha contribuido a ampliar las opciones de viaje para los paraguayos, promoviendo una mayor conectividad regional y facilitando el acceso al transporte aéreo para un número creciente de pasajeros.

Mirando hacia el futuro, la compañía continuará fortaleciendo su presencia en la región mediante la incorporación de nuevas aeronaves, la expansión de su red de rutas nacionales e internacionales y el desarrollo de nuevas oportunidades de conectividad, manteniendo su compromiso de ofrecer un transporte aéreo seguro, eficiente y accesible para millones de personas.

Más información en www.jetsmart.com.