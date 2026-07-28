Café Quinto consolida su liderazgo en nueva edición de Asu Coffee Fest

La marca paraguaya Café Quinto dio a conocer en el Asu Coffee Fest 2026 sus cuatro nuevas variedades de café de especialidad: Geisha, Paraíso, Esmeralda y Bourbon Amarillo, microlotes seleccionados.

Pero la propuesta de Café Quinto va mucho más allá de los nuevos productos. Durante todo el festival, la marca puso en valor el origen de la materia prima.

Como parte de esa experiencia, el público pudo conocer y compartir con Jean Vilhena Faleiros y Luciana Neves Vilhena, productores brasileños con quienes Café Quinto mantiene una estrecha relación de trabajo. Su presencia permitirá acercar a los visitantes la historia detrás de cada taza, el trabajo en finca y la importancia de construir relaciones directas entre productores, tostadores y consumidores.

“Creemos que el café comienza mucho antes de llegar a una cafetería. Comienza en las personas que lo cultivan, en las familias que dedican su vida a producirlo y en las relaciones de confianza que se construyen a lo largo de toda la cadena. El Asu Coffee Fest es la oportunidad perfecta para mostrar que detrás de cada café hay una historia, un origen y un propósito. Nos llena de orgullo hacerlo como una empresa paraguaya, junto a nuestros productores y aliados, impulsando una cultura cafetera cada vez más sólida para el país”, expresó Carlos Quinto, fundador de Café Quinto.

Por otro lado, Café Quinto forma parte de Marca País Paraguay, reconocimiento que distingue a empresas que representan la identidad, la calidad y el talento nacional en diferentes mercados.

A este reconocimiento se suma un importante hito alcanzado recientemente: Café Quinto es oficialmente una Empresa B Certificada, integrando una comunidad global de organizaciones que cumplen con altos estándares de desempeño social, ambiental, transparencia y gobernanza, reafirmando su compromiso de generar un impacto positivo en toda su cadena de valor.

Además de contar con un stand propio, Café Quinto estuvo presente en distintos espacios del Asu Coffee Fest gracias a una serie de colaboraciones con marcas que compartieron su visión sobre el café de especialidad.

Con esta amplia participación, Café Quinto reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del café de especialidad en Paraguay, fortaleciendo el vínculo entre productores, aliados estratégicos y consumidores.