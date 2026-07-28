“Paraguay es un mercado estratégico para el futuro premium y la electromovilidad de Audi”

Durante su visita a Asunción, el presidente de Audi para Latinoamérica, Rodolfo Calixto, destacó el excelente desempeño que la firma registra en el mercado paraguayo y el potencial que observa para consolidar el desarrollo de la movilidad eléctrica.

“En primer lugar es un gran honor y placer estar en Paraguay. En general, a nivel mundial, la marca tiene un buen desempeño. En el caso de Paraguay, estamos muy contentos con el desarrollo de nuestro importador”, declaró a ABC en entrevista exclusiva.

“Tenemos juntos una historia de más de 73 años. Es uno de los socios comerciales con más años dentro del Grupo Volkswagen y con la marca Audi estamos presentes desde los años 80“, afirmó.

El ejecutivo resaltó que esa trayectoria se ha construido junto a la familia Carrizosa, al frente de Diesa, y que hoy continúa con una nueva generación que mantiene la visión de crecimiento.

“Es una historia de éxito con la familia Carrizosa. Hoy con Alan y Giovanni al frente del negocio es maravilloso. Estamos muy contentos con el desempeño comercial“, expresó.

Una gama renovada para seguir creciendo

El fortalecimiento del portafolio es una de las apuestas de Audi para continuar expandiendo su presencia en nuestro país.

La reciente renovación de dos de sus SUV de mayor volumen marca un nuevo impulso para la marca.

“Lanzamos hace algunas semanas el nuevo Q5, que es una importante renovación de la gama. Son nuestros autos de volumen y han sido muy bien aceptados por el consumidor paraguayo“, señaló Calixto.

Pero las novedades no terminan allí. El directivo confirmó que el próximo gran lanzamiento será el Audi Q7, uno de los modelos más esperados dentro del segmento premium.

“El Q7 va a ser el próximo lanzamiento en el mercado. Paraguay es uno de los dos primeros mercados que recibe el producto de manera rápida", destacó.

“Estamos muy contentos porque el auto ya fue develado a nivel mundial con muy buenos comentarios de la prensa especializada y esperamos que también sea muy exitoso aquí“, adelantó.

Una alianza que impulsa el éxito

Para Calixto, el crecimiento de Audi en Paraguay no responde únicamente a la fortaleza del producto, sino al trabajo conjunto entre la marca y su representante local.

“Esto es un trabajo en conjunto. Tenemos productos con excelente calidad, seguridad y un importador con valores increíbles, muy bien enfocado en lo que hay que hacer en el mercado“, sostuvo.

Paraguay, un escenario ideal para la electromovilidad

La transición hacia vehículos electrificados ocupa un lugar central dentro de la estrategia global de Audi, y Paraguay aparece como un mercado con ventajas competitivas gracias a su generación de energía limpia.

“La estrategia de Audi a nivel mundial es ser la marca premium más reconocida y más deseada del mercado. Eso incluye toda la parte de electromovilidad, tanto con vehículos 100% eléctricos como con híbridos“, explicó.

Según indicó, el mercado paraguayo ya comienza a mostrar resultados alentadores.

“Tuvimos un desempeño sobresaliente con los eléctricos, por arriba del 15%, y los productos siempre han sido muy bien aceptados“, comentó.

El ejecutivo considera que uno de los mayores desafíos continúa siendo reducir la ansiedad de los usuarios respecto a la autonomía, aunque reconoce importantes avances impulsados desde aquí.

“Creo que lo que ha hecho la familia Carrizosa con el tema de electromovilidad es bien relevante, creando una propia red de cargadores. Ese es un paso muy interesante porque reduce la ansiedad de que el auto se quede sin batería“, manifestó.

A ello se suma la evolución tecnológica de los vehículos.

“Los rangos de autonomía han sido ampliados y siempre tener un cargador en casa o en la oficina ayuda a quitar esa ansiedad. Además ofrecemos tecnología híbrida, que busca el mejor balance entre la combustión y la electrificación, además de nuestros modelos 100% eléctricos“, añadió.

Un showroom pensado para la experiencia premium

Otro de los momentos destacados de la visita fue la inauguración del nuevo showroom de Audi, un espacio en delSol Shopping concebido para ofrecer una experiencia diferenciada a los clientes.

Lejos de limitarse a exhibir vehículos, el nuevo concepto busca convertirse en un lugar de encuentro. “Estoy fascinado con el showroom“, expresó.

Un cliente que impulsa la innovación

Calixto considera que el consumidor local ha evolucionado notablemente y hoy representa un desafío positivo para la marca.

“El cliente paraguayo cada vez es más exigente, algo que nos gusta porque nos pone un buen desafío en el desarrollo de los productos, de los interiores y también de nuestros showrooms“, afirmó.

Ese nivel de exigencia también impulsa la diversificación de la oferta.

“Nos gusta que el cliente pida cada vez más modelos, más colores, versiones y electromovilidad, porque eso nos obliga a seguir innovando y a presentar lo último en tecnología para los clientes paraguayos“, aseguró.

Incluso, destacó que la tendencia hacia colores más llamativos permite realzar el diseño característico de la marca.

“Siempre existen los colores sobrios como el gris, negro o blanco, pero tener tonalidades que realzan el diseño del vehículo es espectacular. Lo puedes ver en este Q8. La combinación con el paquete negro y este acabado brillante es sensacional“, concluyó.

Con una red comercial destacada, nuevos lanzamientos, una estrategia enfocada en la movilidad eléctrica y una inversión destinada a elevar la experiencia del cliente, Audi sigue apostando por nuestro país como uno de los mercados con mayor proyección para la marca en América Latina.