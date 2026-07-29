Pilsen presenta la “Copa del Rey”, un homenaje en plata por los 124 años de Olimpia

En el marco del 124° aniversario del Club Olimpia, Pilsen presenta La Copa del Rey, una edición exclusiva de ocho copas elaboradas íntegramente en plata, como homenaje a la historia, la grandeza y el legado del club más ganador del fútbol paraguayo.

Inspiradas en el mismo material que dio vida a las copas que Olimpia levantó a lo largo de su historia, estas piezas fueron concebidas como un símbolo para quienes hicieron del club una leyenda y para quienes continúan escribiendo esa historia desde las tribunas.

De las ocho copas producidas, algunas serán entregadas a figuras representativas del Club Olimpia, mientras que los verdaderos fanáticos también tendrán la oportunidad de ganárselas a través de una mecánica lanzada por @PilsenPy en sus redes sociales.

Con esta iniciativa, Pilsen vuelve a acompañar uno de los momentos más importantes del calendario deportivo nacional, reforzando el vínculo que la une con el fútbol paraguayo y con una hinchada que hizo de las copas parte de su identidad.